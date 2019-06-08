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Üniversite öğrencisi pansiyonda ölü bulundu
BURDUR'da üniversite öğrencisi Bünyamin Birbey Topal (19) kaldığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.
|08 Haziran 2019 18:58
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Bünyamin Birbey Topal, kaldığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel bir pansiyondaki odasında arkadaşları tarafından bugün öğle saatlerinde hareketsiz halde bulundu.
Arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Topal, kurtarılamadı.
Bünyamin Birbey Topal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Topal'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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