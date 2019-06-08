İmamın ölümündeki ihmal iddiası yargıya taşınıyor
|08 Haziran 2019 19:10
|Yazdır
İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde imamlık yapan iki çocuk babası Mahmut Çebi, dudağının üstündeki kitleyi aldırmak için yürüyerek girdiği hastanede hayatını kaybetmişti. Çebi'nin solunumu için akciğerine takılması gereken entübasyon tüpünün midesine girdiği iddia edilirken, Çebi'nin ailesi ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.
İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde imamlık yapan Mahmut Çebi (53), iddialara göre 3 gün önce; yani 5 Mart'ta dudağında çıkan kötü huylu kitleyi aldırmak için Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde ameliyat oldu. 13 saat süren ameliyat sonrası Çebi, yoğun bakıma alınırken, talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Çebi'nin abisi Ali Çebi de, yaşanan süreci anlattı. Ağabey Çebi, oksijen vermek için takılan entübasyon borusunun akciğer yerine mideye takıldığını ve kardeşinin ihmal sonucunda hayatını kaybettiğini öne sürdü.
Çebi, konuyu yargıya taşıyacaklarını kaydederek, "Hukukun en iyi şekilde tecelli edeceğine inanıyorum. Hukuka güveniyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|55 yıldır plak biriktiriyor
08 Haziran 2019 19:18
|Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi
08 Haziran 2019 19:14
|Bisikletli seyyah 8 günde İzmir'den Edirne'ye geldi
08 Haziran 2019 18:48
|Horlama erkeklerde daha sık görülüyor
08 Haziran 2019 18:43
|Kapadokya'da bayram yoğunluğu
08 Haziran 2019 18:18
|Hayvan sevgisi YouTuber yaptı
08 Haziran 2019 17:58
|Liseli Ulaş, denizde boğuldu
08 Haziran 2019 17:53
|Plakayı çiçekle kapattı ama polisten kaçamadı
08 Haziran 2019 17:28
|Nikah masasında 3 aynı isim... Başkan, damat ve şahit
08 Haziran 2019 17:18
|Yazar Nuri Pakdil, hastaneye kaldırıldı
08 Haziran 2019 17:13