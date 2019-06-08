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Zap suyuna kapılan emekli zabıta hayatına kaybetti
Hakkari'de Zap suyuna kapılan 6 çocuk babası Asker Bor hayatını kaybetti.
|08 Haziran 2019 19:27
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Hakkari'de Zap suyuna kapılan 6 çocuk babası Asker Bor hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Hakkari-Çukurca karayolu Üzümcü köyü yakınlarındaki Zap suyunda meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte pikniğe giden Asker Bor dengesini kaybederek Zap suyuna kapıldı.
Arkadaşları tarafından kurtarılan eski zabıta memuru Bor'un hayatını kaybetti.
Hakkari Belediyesi'nden emekli olan zabıta memuru Asker Bor, herkes tarafından sevilen ve sayılan bir kişiliğe sahip idi.
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