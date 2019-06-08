1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YKS'ye gireceklere yedi öneri

Milyonlarca çocuğun geleceği için dönüm noktası olan sınavların, çocuklar kadar ailelerde de heyecan ve kaygı yarattığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Yudum Akyıl, bu durumun önüne geçebilmek için aile ve öğrencilere kaygı yönetimi hakkında önerilerde bulundu.
 08 Haziran 2019 19:37
Yazdır
YKS'ye gireceklere yedi öneri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladığına ve ÖSYM'nin geçen yılki verilerine göre 511 bin aday ilk oturumda elendiğine dikkat çeken Eğitimci-Yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Hale Karataş, başarının anahtarının kaygı kontrolü olduğuna dikkat çekti.

"ÇOCUKLAR 'OLDUĞUM GİBİ KABUL EDİLİYORUM' DEMELİ"

Ebeveynlerin davranışlarının çocuklar tarafından önemsendiğini ve rol model olarak kabul edildiğini belirten Eğitimci-Yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Hale Karataş, "Elbette anne ve babalar da sınav öncesinde kaygı duyabilir. Ancak unutmayın; siz bugüne kadar çocuğunuzun eğitimi için elinizden geleni yaptınız. Bu kaygıyı çocuklarınıza yansıtmak yerine, onların olmadığı ortamlarda dostlarınızla ya da ailenizle paylaşmanız daha doğru olacaktır. Kaygı yönetimini sağlamak için size iyi geldiğini düşündüğünüz aktiviteler sayesinde odağınızı farklı alanlara çevirerek sakinleşebilirsiniz. Sınava bu kadar kısa bir süre kalmışken çocuğunuza yardımcı olmanızın yolu sakin olduğunuzu ve ona güvendiğinizi hissettirerek motive etmekten geçer. Çocuklar algılarının maksimum düzeyde açık olduğu bu dönemde yansıttığınız güveni içselleştirip 'olduğum gibi kabul ediliyorum' diye düşünerek tam performanslarını ortaya koyacaktır" dedi.

ÖĞRENCİLERE YEDİ ALTIN TAVSİYE

Öğrencilerin heyecanın etkisiyle bildikleri her şeyi unuttuklarını düşündüğünü söyleyen Eğitimci-Yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Hale Karataş, "Yapamayacağım korkusu duymanız, bir aksilik olacakmış gibi hissetmeniz, kendinizi diğer öğrencilerle kıyaslamaya girmeniz çok normal. Fakat şunu unutmayın; sınav bir ölüm kalım meselesi değil ve sizler bugüne kadar elinizden geleni yaptınız" diye konuştu. Eğitimci-Yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Hale Karataş, "Bugüne kadar elinizden geleni yaptınız. Son haftayı sevdiklerinizle birlikte, hoşlandığınız aktiviteler yaparak geçirin, sınav hakkında konuşmamaya çalışın, uykunuzu iyi alın, her zaman yediğiniz şeylerden yiyin, kaygı hissettiğinizde bunu engellemeye çalışmayın. Sakince kaygının vücudunuzu nasıl etkilediğini fark edin. Vücudunuzda gergin olan bölgelere odaklanarak derin nefes alın ve bu bölgenin gevşediğini düşünün. Kaygıyı, aşırı olmadığı sürece, size enerji ve motivasyon veren bir duygu olarak kabul edin. Sınav sonucu ne olursa olsun her zaman anlamlı bir gelecek kurmak için fırsatlarınız olacağına güvenin" tavsiyelerinde bulundu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarılar
08 Haziran 2019 10:34		 Egeli akademisyenlerden 'Başarı Hikayesi'
07 Haziran 2019 14:00
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren '3 işaret'
07 Haziran 2019 11:25		 YKS'ye gireceklere 7 altın öneri
06 Haziran 2019 14:32
Fizik Olimpiyat Takımı Avrupa şampiyonu oldu
05 Haziran 2019 23:16		 Öğrenciler çöpü sanata dönüştürüyor
04 Haziran 2019 23:06
Başkent Üniversitesinden 'tıp eğitimi' ihracatı
04 Haziran 2019 21:33		 Mesleki eğitime yeni soluk: BUTGEM hayata geçiyor
04 Haziran 2019 12:54
Diyarbakırlı miniklere ABD'den getirilen ritim aletleriyle eğitim
04 Haziran 2019 11:43		 Dezavantajlı 40 bin çocuk için 'yaz okulu' başlıyor
04 Haziran 2019 11:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor
ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarılar
Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor
Yıldırım'ın, Uğur Dündar tercihine Dündar'dan cevap geldi
Niğde'de helikopterden düşen astsubay şehit oldu
Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
İmam, dudağındaki beni aldırmak için girdiği ameliyatta öldü
ABD'den kritik S-400 adımı
Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı
Kuaföre giden kadın canından oluyordu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Altın çilek 1
Birine güvendiğinde ona hayatını mahvetme şansını da verirsin 1
Türkiye Fransa maçı 2
Gülerek üzülen insan 2
berat albayrak'ın 2010-11 şampiyonu ts demesi 1
kazım arslan 1
satın alma sahiplen 1
uçtu uçtu 1
bayram ertesi diyeti 3
Gölge ve kemik 1
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam