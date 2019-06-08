YKS'ye gireceklere yedi öneri
|08 Haziran 2019 19:37
|Yazdır
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladığına ve ÖSYM'nin geçen yılki verilerine göre 511 bin aday ilk oturumda elendiğine dikkat çeken Eğitimci-Yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Hale Karataş, başarının anahtarının kaygı kontrolü olduğuna dikkat çekti.
"ÇOCUKLAR 'OLDUĞUM GİBİ KABUL EDİLİYORUM' DEMELİ"
Ebeveynlerin davranışlarının çocuklar tarafından önemsendiğini ve rol model olarak kabul edildiğini belirten Eğitimci-Yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Hale Karataş, "Elbette anne ve babalar da sınav öncesinde kaygı duyabilir. Ancak unutmayın; siz bugüne kadar çocuğunuzun eğitimi için elinizden geleni yaptınız. Bu kaygıyı çocuklarınıza yansıtmak yerine, onların olmadığı ortamlarda dostlarınızla ya da ailenizle paylaşmanız daha doğru olacaktır. Kaygı yönetimini sağlamak için size iyi geldiğini düşündüğünüz aktiviteler sayesinde odağınızı farklı alanlara çevirerek sakinleşebilirsiniz. Sınava bu kadar kısa bir süre kalmışken çocuğunuza yardımcı olmanızın yolu sakin olduğunuzu ve ona güvendiğinizi hissettirerek motive etmekten geçer. Çocuklar algılarının maksimum düzeyde açık olduğu bu dönemde yansıttığınız güveni içselleştirip 'olduğum gibi kabul ediliyorum' diye düşünerek tam performanslarını ortaya koyacaktır" dedi.
ÖĞRENCİLERE YEDİ ALTIN TAVSİYE
Öğrencilerin heyecanın etkisiyle bildikleri her şeyi unuttuklarını düşündüğünü söyleyen Eğitimci-Yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Hale Karataş, "Yapamayacağım korkusu duymanız, bir aksilik olacakmış gibi hissetmeniz, kendinizi diğer öğrencilerle kıyaslamaya girmeniz çok normal. Fakat şunu unutmayın; sınav bir ölüm kalım meselesi değil ve sizler bugüne kadar elinizden geleni yaptınız" diye konuştu. Eğitimci-Yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Hale Karataş, "Bugüne kadar elinizden geleni yaptınız. Son haftayı sevdiklerinizle birlikte, hoşlandığınız aktiviteler yaparak geçirin, sınav hakkında konuşmamaya çalışın, uykunuzu iyi alın, her zaman yediğiniz şeylerden yiyin, kaygı hissettiğinizde bunu engellemeye çalışmayın. Sakince kaygının vücudunuzu nasıl etkilediğini fark edin. Vücudunuzda gergin olan bölgelere odaklanarak derin nefes alın ve bu bölgenin gevşediğini düşünün. Kaygıyı, aşırı olmadığı sürece, size enerji ve motivasyon veren bir duygu olarak kabul edin. Sınav sonucu ne olursa olsun her zaman anlamlı bir gelecek kurmak için fırsatlarınız olacağına güvenin" tavsiyelerinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarılar
08 Haziran 2019 10:34
|Egeli akademisyenlerden 'Başarı Hikayesi'
07 Haziran 2019 14:00
|Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren '3 işaret'
07 Haziran 2019 11:25
|YKS'ye gireceklere 7 altın öneri
06 Haziran 2019 14:32
|Fizik Olimpiyat Takımı Avrupa şampiyonu oldu
05 Haziran 2019 23:16
|Öğrenciler çöpü sanata dönüştürüyor
04 Haziran 2019 23:06
|Başkent Üniversitesinden 'tıp eğitimi' ihracatı
04 Haziran 2019 21:33
|Mesleki eğitime yeni soluk: BUTGEM hayata geçiyor
04 Haziran 2019 12:54
|Diyarbakırlı miniklere ABD'den getirilen ritim aletleriyle eğitim
04 Haziran 2019 11:43
|Dezavantajlı 40 bin çocuk için 'yaz okulu' başlıyor
04 Haziran 2019 11:09