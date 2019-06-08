Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA müdahale etti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangın, TOMA'ların da kullanıldığı müdahaleyle söndürüldü
|08 Haziran 2019 21:03
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırındaki mayınlı alanda kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, TOMA'ların da kullanıldığı müdahaleyle söndürüldü.
Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı alanda bulunan kuru otlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ilçe belediyesine ait itfaiye araçları ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Garnizon Komutanlığı bünyesindeki TOMA'lar yönlendirildi.
Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, mayınlar nedeniyle ekipler alevlere belirli noktalardan müdahale edebildi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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