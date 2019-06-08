1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'e şehit ateşi düştü

Niğde'deki Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi
 08 Haziran 2019 21:08
Yazdır
İzmir'e şehit ateşi düştü

Niğde'deki Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında şehit düşen Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın şehadet haberi, İzmir'deki ailesine ulaştırıldı.

Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak ve askeri yetkililer, ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları esnasında helikopterden düşerek yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo personeli Harmankaya'nın (30) Çiğli ilçesindeki evine geldi.

Çıtak ve beraberindekiler, aileye şehadet haberini verdi.

Evli ve bir çocuk babası şehidin, bayramın birinci günü İzmir'den görev yeri Konya'ya döndüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaybolan küçük Cansu, zabıtaya sarılarak ağladı
08 Haziran 2019 21:25		 55 yıldır plak biriktiriyor
08 Haziran 2019 19:18
Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi
08 Haziran 2019 19:14		 İmamın ölümündeki ihmal iddiası yargıya taşınıyor
08 Haziran 2019 19:10
Bisikletli seyyah 8 günde İzmir'den Edirne'ye geldi
08 Haziran 2019 18:48		 Horlama erkeklerde daha sık görülüyor
08 Haziran 2019 18:43
Kapadokya'da bayram yoğunluğu
08 Haziran 2019 18:18		 Hayvan sevgisi YouTuber yaptı
08 Haziran 2019 17:58
Liseli Ulaş, denizde boğuldu
08 Haziran 2019 17:53		 Plakayı çiçekle kapattı ama polisten kaçamadı
08 Haziran 2019 17:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor
ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarılar
Yıldırım'ın, Uğur Dündar tercihine Dündar'dan cevap geldi
Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor
Niğde'de helikopterden düşen astsubay şehit oldu
Soylu: Koç'un özel uçağı İmamoğlu'na tahsis edilmiş
ABD'den kritik S-400 adımı
İmam, dudağındaki beni aldırmak için girdiği ameliyatta öldü
Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı
Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Altın çilek 1
Bodrum'daki fiyatların cep yakıyor olması 4
söz kesmek 1
Tutuşmuş beraber 1
09.06.2019 anadolu efes vs fenerbahçe maçı 2
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 4
insanın kendisine zarar vermesi 1
Aramızda uçurumlar 2
bağımlılık 1
kükürtlü sabun 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam