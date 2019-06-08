İzmir'e şehit ateşi düştü
Niğde'deki Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi
|08 Haziran 2019 21:08
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Niğde'deki Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında şehit düşen Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın şehadet haberi, İzmir'deki ailesine ulaştırıldı.
Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak ve askeri yetkililer, ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları esnasında helikopterden düşerek yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo personeli Harmankaya'nın (30) Çiğli ilçesindeki evine geldi.
Çıtak ve beraberindekiler, aileye şehadet haberini verdi.
Evli ve bir çocuk babası şehidin, bayramın birinci günü İzmir'den görev yeri Konya'ya döndüğü öğrenildi.
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