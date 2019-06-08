Zabıta Suriyelilerin sahile inmesine izin vermiyor

Mudanya Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçedeki Suriyelilerin sahil şeridinde dolaşmasına veya denize girmesine izin vermiyor. Talimat Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından verildi.

'HALK RAHATSIZ OLUYOR' GEREKÇESİ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, sabah saatlerinde sahil bölgesinde önlem alan zabıta görevlileri herhangi bir Suriyeli sığınmacının sahili kullanmasını engellemeye başladı.

Belediye yetkilileri talimatın "Mudanya halkının rahatsız olduğu" gerekçesiyle belediye başkanı tarafından verildiğini söyledi.

Bursa'nın bir ilçesi olan Mudanya'da yaz aylarında Suriyeli sığınmacı yoğunluğu artıyor. Bursa basınında yer alan haberlere göre Türkyılmaz talimatını "Ya bize uyacaklar yada geldikleri ülkelerine geriye dönecekler. Kendi insanlarımızın rahatsız edilmesine izin vermem" sözleriyle savundu.

Talimat Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından verildi. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde ikinci kez Mudanya Belediye Başkanı seçilen Türkyılmaz, 2014 yılında da Suriyelilerin zabıta tarafından ilçe dışına çıkarılmasını istemişti.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Mudanya Belediye Başkanı, Suriyelilerin sahillerden uzak tutulmasına yönelik gelen eleştirelere yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkyılmaz, ''Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etme, özgürlüğünü engelleme hakkı yoktur. Bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz'' dedi.