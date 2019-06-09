Sözleşmeli öğretmene 3+1 ne oldu?
|09 Haziran 2019 00:02
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Sadece bakan değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vizyon 2023 programı açıklamasında kürsüden dile getirilen sözleşmeli öğretmenlerle ilgili düzenleme yapılacağı sözleri henüz gerçekleşmedi.
Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması 2011 yılında kaldırıldıktan sonra 2016 yılında yeniden uygulamaya girdi.
Yapılan düzenlemeye göre 4 yıl sözleşmeli çalışan öğretmen kadroya alınacak, 2 yıl daha çalıştıktan sonra yer değiştirebilecek. Bu sistemin adı 4+2.
Bu sürenin uzun olduğu tartışmaları sonrasında 4+2 olarak uygulanan bu sistemin, 3+1'e düşürüleceği Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığı halde bir düzenleme yapılmadı. Oysa ki ilk kez 2016 yılında sözleşmeli olarak atanan öğretmenlerin 3 yıllık süreleri bir kaç ay sonra dolacak.
Bu konuda hukuki düzenleme yapılmalı ve düzenleme sonrası, 3 yılını doldurarak kadrolu atanacak öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme taleplerine yönelik belirsizlik giderilmelidir.
Maksut BALMUK
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