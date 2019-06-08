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Uzmanlarından sanal oyun uyarısı

>MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de kilinik işleten çocuk, ergen, yetişkin, ileri yaş ve tehlikeli hastalıklar uzmanı, klinik psikolog Dilek Taşkıran, online oyunlar ve zararlı sitelere karşı çocuklarını korumaları için ebeveynleri uyardı.
 08 Haziran 2019 21:51
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Uzmanlarından sanal oyun uyarısı

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de kilinik işleten çocuk, ergen, yetişkin, ileri yaş ve tehlikeli hastalıklar uzmanı, klinik psikolog Dilek Taşkıran, online oyunlar ve zararlı sitelere karşı çocuklarını korumaları için ebeveynleri uyardı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörü Buket Ünal da velilerden çocuklarının girdikleri siteleri kontrol etmelerini istedi.

Psikolog Dilek Taşkıran, Türkiye'de teknoloji bağımlılıklarıyla ilgili birçok ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde yatılı servislerin bulunduğu belirterek, Anne ve babalar, çocukları sussun diyerek ellerine telefon ya da tablet bilgisayar veriyor. Aslında bunlar tehlikenin birincisi habercisidir. Teknoloji doğru kullandığı zaman hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Çocuklar daha çok bunları oyun oynamak için kullanıyor. Dünyada birçok evladımız 'Mavi Balina isimli oyun nedeniyle canlarına kıydı. Oyunu iyice araştırdım. İlk 20 bölümde çok masum başlıyor. 'Odanı topla', 'Annenin babanın sözünü tut', 'Bugün yemeğini yedin mi' komutları veriliyor. Aileler çocuklarında ciddi düzelme görüyor. Sonrasında ise 'Bugün yastığını keseceksin', 'Öğretmenine bağıracaksın', 'Sınıfındaki arkadaşına kötü davranacaksın', 'Balkondan bir şeyi yere atacaksın' gibi bir sürü tehlikeli komutlar verilmeye başlanıyor. Bölümler çok ilerledikçe 'Ya balkondan atlarsın ya da ben seni atarım' şeklinde komutlar verilmeye başlanılıyor dedi.

'MOMO'YU OYNAYAN ÇOCUK ALTINI ISLATIYOR'

Taşkıran, çocukların yanında oturarak hangi siteye girdiklerinin takip edilmesi gerektiğine dikkati çekip, Şarkı dinleyebilirler ya da güzel çizgi film kanallarını izleyebilirler. Akıllı cep telefonları yavrularımıza en erken 16 yaşında verilmelidir. Erken yaşta bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Cinsel içerikli yayınlar izlenebiliyor. Cinsel eğilimlerini farklı yönlere çekebiliyorlar. Erkek çocuğu bir kıza yapamayacağı şeyleri, erkek arkadaşlarına karşı yapabiliyor. Bu tür vakaları çok görüyoruz. Bazı aileler, 'Momo' oynayan çocukları kliniğime getiriyor. Genellikle 'Altını ıslatıyorlar ya da odasında uyuyamıyorlar' şikayeti oluyor. Anne ve babalar çocuklarının korku yaşadıklarını söylüyor. Korkusunu sorduğumuzda anlatamıyor. Yüzü olmadığını ifade ediyorlar. Bu durum karşısında çizim yapmalarını istiyorum. Ortaya çıkan resmi sorduğumda tablette ya da televizyonda gördüğünü söylüyor. Çocuğumuza tabletten bir şarkı açtığımız zaman hemen yanında yanıp sönen parlayan uyarılar çıkıyor. Çocuk ister istemez bunun ne olduğunu merak ediyor. Tıklanıldığı zaman 5 yaşındaki bir çocuk görmemesi gereken bir şeylerle karşılaşıyor. Taciz ve tecavüzlerin bu kadar artmasının bir nedeni teknolojinin yanlış kullanılmasıdır diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN HANGİ SİTELERE GİRDİKLERİNİ TAKİP EDİN'

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi'nde görevli olan ve proje koordinatörlüğü yapan Buket Ünal da ailelere şu uyarılarda bulundu

Davranış değişikliklerinin farkında olmalılar. Yanında oldukları ya da olmadıkları zaman hangi siteye girdiklerini takip etmeliler. Bu oyunları oynayan çocuklarımızın rüyalarında ve davranışlarında değişiklik görülebilir. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yıl boyunca ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerimizin velilerine 'davranış bozuklukları' konusunda seminerler verdik. Velilerimize alacakları önlemleri tüm detaylarıyla anlattık. Seminerlerimizi il genelinde daha da yaygınlaştıracağız.

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DHA
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