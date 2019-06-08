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Marmaris 1 milyon civarında tatilciyi ağırladı

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, uzun Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon civarında kişinin Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret ettiğini söyledi.
 08 Haziran 2019 21:56
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Marmaris 1 milyon civarında tatilciyi ağırladı

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, uzun Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon civarında kişinin Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret ettiğini söyledi.Ramazan Bayramı'ndaki tatilde Muğla'nın turizm cenneti ilçelerinden Marmaris de payına düşeni aldı. İlk günden itibaren tatilcilerin akın akın geldiği ilçede otel, tatil köyü, pansiyon, günlük kiralık evler tamamen doldu. Yer bulamayan pek çok kişi de çadırlarda tatilini geçirdi. Gündüz plajlar, havuz başları ve su parkları akşam ise sahil boyunca uzanan caddeler ve çarşılarda yoğunluk yaşandı.

'TURİZMCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ'

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, bayram tatilinde turizmcinin yüzünün güldüğünü söyledi. 9 günlük bayram tatilinde Güney Ege Bölgesi'nde nitelikli otellerin hepsinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Bülbüloğlu, Güney Ege'nin turistik ilçeleri en dolu günlerini yaşadı. Turizmciler için çok verimli bir tatil oldu. Turizmciler için bayram iç pazarda hareketliliğin başladığı gündü. Bunu da devam ettirmeyi düşünüyoruz. İstanbul seçim tarihi belli olmasından önce vatandaşımızın ön rezervasyonları vardı. Okulların kapanması ve seçim bittikten sonra yerli turist sayısı daha da artacaktır. Marmaris ve kırsal turistik mahallelerimizde nitelikli 77 bin yatak kapasitemiz mevcut. Marmaris ve çevresindeki turistik mahallelere dokuz günlük bayram tatilinde 1 milyon civarında yerli turist ziyaret etti. 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinin ardından Eylül sonuna kadar herşey dahil sistemi çalışan 3 yıldız ve üzeri tüm oteller dolu olacaktır. İç pazar dediğimiz yerli turist ile verimli ve güzel bir turizm sezonu geçireceğiz dedi. Bülent Bülbüloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon civarında kişinin Marmaris'i ziyaret ettiğini söyledi.
DHA
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