1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bayram bitti plajlar turistlere kaldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bayram tatilini geçiren yerli turistlerin dönüşe başlamasıyla sahiller de yabancı turistlere kaldı.
 08 Haziran 2019 22:06
Yazdır
Bayram bitti plajlar turistlere kaldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bayram tatilini geçiren yerli turistlerin dönüşe başlamasıyla sahiller de yabancı turistlere kaldı.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının 30 derece, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ve nem oranının yüzde 65 olarak ölçüldüğü ilçede, sıcaktan bunalan yerli halk ve tatilciler de sahillere akın etti.

İlçenin dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarını dolduran insanlar denizin keyfini çıkardı. Bayram tatilinin sonuna yaklaşılmasından dolayı yerli turistler dönüş yolculuğuna başladı. Bundan dolayı plajlar yerli halk ve yabancı turistlere kaldı. Plajlara akın eden turistlerin bazıları denizde serinlemeyi tercih ederken, bazıları kumsala uzanarak güneşlendi.

Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının hafta başına kadar aynı düzeyde seyredeceğini, pazartesiden itibaren ise yağış olabileceğini bildirdi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor
08 Haziran 2019 23:16		 Havada duran ağaç görenleri şaşkına çeviriyor
08 Haziran 2019 23:06
Tokat ile Sivas arasında kebap tartışması
08 Haziran 2019 23:01		 Dünyada bileği bükülemeyen Türk
08 Haziran 2019 22:46
Müzede sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyor
08 Haziran 2019 22:11		 Marmaris 1 milyon civarında tatilciyi ağırladı
08 Haziran 2019 21:56
Uzmanlarından sanal oyun uyarısı
08 Haziran 2019 21:51		 Kaybolan küçük Cansu, zabıtaya sarılarak ağladı
08 Haziran 2019 21:25
İzmir'e şehit ateşi düştü
08 Haziran 2019 21:08		 55 yıldır plak biriktiriyor
08 Haziran 2019 19:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor
ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarılar
Yıldırım'ın, Uğur Dündar tercihine Dündar'dan cevap geldi
Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor
Soylu: Koç'un özel uçağı İmamoğlu'na tahsis edilmiş
Niğde'de helikopterden düşen astsubay şehit oldu
ABD'den kritik S-400 adımı
Kuaföre giden kadın canından oluyordu
İmam, dudağındaki beni aldırmak için girdiği ameliyatta öldü
Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chernobyl 1
valery legasov 1
Altın çilek 1
s-400 füze savunma sistemi 1
Kirli beyaz kedi 1
Empoze etmek 4
dişileri melek sanmak 3
aleksandr akimov 1
mujik 1
anatoly dyatlov 1
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam