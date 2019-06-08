Soylu'dan şehit polisin ailesine taziye ziyareti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memuru Mustafa Kartal'ın ailesini ziyaret etti
|08 Haziran 2019 22:21
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Mustafa Kartal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Soylu, 24 Mayıs'ta Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü motosikletli yunus timinde görevli polis memuru Mustafa Kartal'ın ailesinin Kartal Soğanlık'taki evine gitti.
Şehit oğlunun üniformasıyla kendisini karşılayan baba Fazıl ve anne Fatma Kartal'a taziyelerini ileten Soylu, şehidin yakınlarına da başsağlığı diledi.
Soylu'nun ziyareti sırasında şehit polis memuru Kartal için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
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