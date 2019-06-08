Tunceli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
|08 Haziran 2019 22:31
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İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'nin Kutu Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da Vali Tuncay Sonel'in, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte bölgeye gittiği ve komutanlarla operasyonu bizzat yerinde yönettiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tunceli-Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 5 kadın terörist beraberinde 5 kalaşnikof, bir büyük telsiz, bir küçük telsiz ve bol miktarda dokümanla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."
Açıklamada, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Valilikten yapılan ikinci açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Doğu Cephe Il Merkez Gucu YJA-STAR sorumlusu "Berfin Ararat" kod adlı Mihriban Durmaz olduğu kaydedildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 13 kalaşnikof şarjörü, 380 kalaşnikof mühimmatı, 2 pil bloku, 2 telsiz, radyo, 10 çift ayakkabı, 25 kilogram kuru fasulye, 10 kilogram çay, 7 adet uyku tulumu, 4 kilogram salça, 10 kilogram tuz, 100 kilogram un, 30 kilogram tütün, 20 kilogram nohut, 15 adet battaniye, 40 adet pil, 10 şemsiye, 10 terörist kıyafeti, 2 ekmek sacı, 50 çift çorap, 50 kilogram pirinç, 20 metre elektrik kablosu, 9 büyük tüp, çok miktarda tıbbi malzeme, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."
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