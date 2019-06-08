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İhbar pazarı karıştırdı; polisler zor anlar yaşadı
Samsun'da, sarımsak satın aldıkları pazarcıya 200 liralık sahte banknot verdikleri öne sürülen 2 çocuk ve 6 kadın, üzerlerini aramak isteyen polislere zorluk çıkardı. Pazarcı, şikayetçi olmayınca kadınlar da gözaltına alınmadan bölgeden uzaklaştırıldı.
|08 Haziran 2019 22:41
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Samsun'da, sarımsak satın aldıkları pazarcıya 200 liralık sahte banknot verdikleri öne sürülen 2 çocuk ve 6 kadın, üzerlerini aramak isteyen polislere zorluk çıkardı. Pazarcı, şikayetçi olmayınca kadınlar da gözaltına alınmadan bölgeden uzaklaştırıldı.
Olay, öğle saatlerinde, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Modern Pazarı'na 2 çocukla birlikte gelen 6 kadın, iddiaya göre, sarımsak satın aldığı pazarcıya 200 liralık sahte banknot verdi.
Pazarcının durumu fark edip, ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ekipleri geldi. Midilli Sokak'taki apartmanın önünde oturan kadınlar, üzerlerini aramak isteyen polislere zorluk çıkardı. Bu sırada pazarcı, şikayetçi olmayınca kadınlar gözaltına alınmadan bölgeden uzaklaştırıldı.
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