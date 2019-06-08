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Dünyada bileği bükülemeyen Türk

Para armwrestling bilek güreşinde ilk derecesini 2010 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak elde eden 'Avatar' lakaplı Gökhan Seven'i dünyada sağ ve sol kolda 6 yıldır bileğini büken olmadı. Seven son olarak, Yunanistan'ın Loutraki kentinde 9'uncu kez Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.
 08 Haziran 2019 22:46
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Dünyada bileği bükülemeyen Türk

Henüz 9 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu tekerlekli sandalyeye mahküm kalan Gökhan Seven hayata sporla tutundu. Türkiye'nin adını bilek güreşinde dünyaya duyuran ve katıldığı her şampiyonada rakiplerinin korkulu rüyası olan Erzurumlu Gökhan Seven, bilek güreşinde sağ ve sol bilek olmak üzere 30'un üzerinde Türkiye, 6 Dünya, 9 Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonluğu elde etti. Gümüş ve bronz madalyaların sayısını bilmediğini anlatan Seven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak yarışmalara katılıyor. Gökhan Seven son olarak, geçen 14-23 Mayıs tarihlerinde 52 ülkeden 1000'e yakın sporcunun katıldığı Yunanistan'ın Loutraki kentinde 9'uncu kez Avrupa şampiyonu olarak yenilmezlik unvanını korudu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden memur olarak emekli olan Gökhan Seven, sadece bilek güreşi ile ilgilenmediğini Erzurum'da tekerlekli sandalye basketbol ve curling takımlarını da kurduğunu söyledi. 40 yaşındaki Seven şunları söyledi:

"Bu spora 2006 yılında İstanbul'da yapılan Türkiye şampiyonası ile başladım. O günden sonra bedensel engelliler kategorisinde 75, 60 ve 55 kilolarda Dünya, Avrupa ve Asya şampiyonluğu yaşadım. Aslında bu spora bir tesadüf eseri başladım. 2005 yılında Yalova'ya gittiğim bir tatil sonucu Türkiye şampiyonasını izleme fırsatı buldum. Bununda diğer spor dalları gibi profesyonel bir spor dalı olduğunu öğrendim. 2006 yılında katıldığım ilk şampiyonada Türkiye ikinciliği elde ederek bu spora başlamış oldum. 2010 yılında milli oldum. Engellilerin çok rahatlıkla yapabileceği bir spor olduğu için devam ettiriyorum. Para armwrestling Bilek Güreşinde otuzun üzerinde Türkiye, 6 Dünya, 9 Avrupa, 2 kez de Asya Şampiyonluğu elde ettim. Hedefim Ekim ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonasında da sağ ve sol kolda şampiyon olup 8'inci madalyam ile ülkeme dönmek."
DHA
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