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20 yıl sonra aynı acı

Bursa İznik'te 5 Haziran günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sadullah Uygur (29), tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.
 08 Haziran 2019 22:56
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20 yıl sonra aynı acı

Bursa İznik'te 5 Haziran günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sadullah Uygur (29), tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Gencin 20 yıl önce de babasını trafik kazasına kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Topkapı Mevkiinde perşembe günü meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Sadullah Uygur, Eyüp Poyraz'ın kullandığı 71 EV 610 plakalı kamyonete çarparak yere düştü. Başından ağır yaralanan Uygur, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bursa'ya sevk edilen yaralı motosiklet sürücüsü Uygur, 4 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Evli bir çocuk sahibi olan talihsiz gencin babası Aziz Uygur'da 20 yıl önce traktör kazasında hayatını kaybetmişti.

Kazaya karışan araç sürücüsü Eyüp Poyraz'ın, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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