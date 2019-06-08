Arpa ve buğdayda yüksek rekolte çiftçiyi sevindirdi
|08 Haziran 2019 23:11
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Güneydoğu'da bayram öncesinde başlayan arpa ve buğday hasadı verilen bayram arasının ardından devam ediyor. Üretici bu yıl yüksek rekolte sevincini yaşıyor.
Türkiye'nin tahıl ambarı olan Güneydoğu'da arpa ve buğday hasadı Ramazan Bayramı öncesinde başladı. Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde ovalarda bayram nedeniyle ara veren çiftçiler, bayramın sona ermesiyle birlikte buğday ve arpa biçmeye devam ediyor. Çiftçiler bir önceki yıla göre daha fazla hasat yapmanın sevincini yaşıyor. Çiftçiler saman karşılığında anlaştığı biçerdöver sahiplerinin yardımıyla tarladaki hububatı topluyor. Biçerdöverler Dernek Başkanı Ökkeş Sakar, çiftçilerin hasadının toplamaya başladıklarını belirterek, "Çiftçilerimizin tarlalarındaki arpa ve buğday hasatlarını bayram öncesinde toplamaya başladık. Bayramdan sonra da devam ediyoruz. İnşallah geçen yıla nazaran maşallah mahsul daha iyi, hayırlı olsun" diye konuştu.
Öte yandan, çiftçiler arpayı 1 lira 20 kuruştan, buğdayı ise 1 lira 30 kuruştan satıyor.
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