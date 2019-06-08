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Türk mobilya sektörü ABD'ye ihracatı artırıyor

Türkiye'den ABD'ye yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen mobilya ihracatı, geçen senenin aynı döneminde yüzde 44 artarak 52 milyon 905 bin dolara yükseldi
 08 Haziran 2019 23:21
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Türk mobilya sektörü ABD'ye ihracatı artırıyor

Mobilya sektörünün hedef pazar olarak belirlediği ABD'ye ocak-nisanda gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre 44 artarak 52 milyon 905 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) derlediği bilgiye göre Türkiye, 94 ülkeye gerçekleştirdiği mobilya ihracatından Ocak-Nisan 2018 döneminde 1 milyar 31 milyon dolar kazandı.

Bu yılın aynı döneminde ise rakam yüzde 7 artarak 1 milyar 104 milyon dolara çıktı.

İhracatta ilk sırada 146 milyon 511 bin dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi 78 milyon 262 bin dolarla Almanya ve 78 milyon 77 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.

Mobilya ihracatında en önemli artış ABD pazarında yaşandı. Bu pazarı hedef olarak belirleyen Türk ihracatçısı, Ocak-Nisan 2018'de ABD'ye 36 milyon 600 bin dolarlık mobilya sattı. Bu rakam 2019'un aynı döneminde yüzde 44 artarak 52 milyon 905 bin dolara yükseldi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mobilya sektöründe şanslı olduğunu söyledi.

Bunun en önemli sebebinin bilgi üretimi ve el emeği ağırlı mobilya üretimi olduğunu belirten Yağcı, sektörün dış ticaret fazlası verdiğini vurguladı.

Türkiye'nin dünyanın en önemli 5 mobilya ihracatçısından biri olacağına işaret eden Yağcı, bunu daha ileri noktalara taşımak için pazar analizinin iyi belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

-"ABD mobilyaya yılda yaklaşık 50 milyar dolar ödüyor"

Hedef pazar olarak belirledikleri ABD'nin mobilyaya yılda yaklaşık 50 milyar dolar ödediğini anımsatan Yağcı, şöyle konuştu:

"Türk mobilya sektörü ABD pazarında gittikçe büyüyor. Yalnız bazı eyaletlerde uygulanmaya başlayan sertifika taleplerine dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin Kaliforniya eyaletinde 'Carb Sertifikası' uygulanıyor. Burada sunta üretiminde kullanılan bir maddenin asgari olması gerektiği gibi bazı maddeler yer alıyor. Bizim aldığımız duyumlara göre bu sertifika diğer eyaletler tarafından da kabul edilmeye başlandı."

Yağcı, Türkiye'den ABD'ye yemek odası, kanepe, yaylı yatak ve mutfak ürünlerinin gönderildiğine dikkati çekti.

Mobilya ihracatında 2018'de 3,1 milyar doları yakaladıklarını anımsatan Yağcı, "Bu sene 4 milyar dolara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. İlk 4 aylık süreçte de bir artış var." ifadelerini kullandı.

- ABD'ye lojistik depo önerisi

ABD'ye mobilya ihracatında navlun giderlerinin mesafeden dolayı yüksek olduğunu dile getiren Yağcı, "Bakanlığımıza, ABD'de lojistik depo yapılması konusunda önerimiz oldu. Burada amaç ürünlerimizin demonte halde yapılacak depoya gitmesi ve burada montajlanarak en hızlı şekilde müşteriye satabilmek. Aksi takdirde lojistik süresi uzun olduğu için sıkıntı çekebiliriz. Bunu yapabilirsek navlunda da ciddi bir avantaja sahip olacağımızı düşünüyorum. Bunun masrafları da bu depoda ürünlerini muhafaza edecek firmalar tarafından ortak sağlanabilir." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı
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