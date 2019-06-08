Siirtli şairin 64 yıldır tükenmeyen öğretmen sevgisi

Siirt'te yaşayan 76 yaşındaki şair Şemsettin Erzen, kendisine okumayı sevdiren öğretmenine olan sevgisini 64 yıldır yazdığı şiirlerle dile getiriyor.

Siirt'te yaşayan ve 12 yaşında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şiir yazmaya başlayan 76 yaşındaki Şemsettin Erzen, öğretmenine duyduğu sevgiyi 64 yıldır şiir yazarak ifade ediyor.Çok istemesine rağmen zamanın şartları ve ailesinin baskıları sonucu ilkokuldan sonra okula devam edemeyen ve yaylalarda çobanlık yapan Erzen, ilkokul öğretmeni Tarsuslu Murat Şahin'den etkilenerek, şiir yazmaya başladı.Öğretmeni ve okula duyduğu özlemi anlatan 40'ı aşkın şiir yazan evli ve 6 çocuk babası Erzen, 64 yılda 700'ün üzerinde şiir ve 21 beyitten oluşan "Divanı Şems-i" adında Kürtçe kaside yazdı, şiirlerini de 610 sayfadan oluşan iki bölümlük kitapta yayımladı.

Erzen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okula ve öğretmenine duyduğu özlemi şiir yazarak anlatmaya çalıştığını söyledi.Öğretmeninin ısrarına rağmen ailesinin okula göndermediğini anlatan Erzen, bu nedenle içinde burukluk hissettiğini belirtti.Erzen, 1955 yılında ilkokulu bitirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Türkçe öğretmenim okumamı istiyordu. Beni Tarsus'a götürüp orada okutacağını söyledi, ancak babam gurbete gitmeme razı olmadı. İlkokuldan sonra çobanlık yaptım. Ama öğretmenimi bugüne kadar hiç unutmadım. Öğretmenim, 'okul okumasan üzülürüm, cahil kalırsan gün gelir iki elinle kendini döveceksin' derdi. Ona duyduğum özlemimi şiir yazarak ifade ediyorum. Öğretmenim için de 'öğrenim sevgisi' adlı şiiri yazdım."İstanbul'a 1966 yılında çalışmaya gittiğini, orada "Gurbet Destanı" adlı şiiri yazdığını aktaran Erzen, 10 kıtalık şiiri hala yanında sakladığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirtlilerin damadı olduğunu anımsatan Erzen, şöyle devam etti:"Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken ilimizde okuduğu bir şiirden dolayı mahkumiyet kararı verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan için 1999 yılında bir şiir kaleme aldım. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a o dönemde haksızlık yapıldı. Ayrıca eniştemiz, Siirtlilerin damadı olduğu için kendisine verilen cezaya üzüldük. O dönemde gazeteler bu şiiri yayınlatmaya yanaşmıyordu. O tarihte kurşun kalemle yazdığım şiiri kendisine verilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderdim.

"Erzen, 2009 yılında askerlik ile ilgili kaleme aldığı 3 şiirinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığı dergisinde yayımlandığını dile getirerek, 14 Eylül Siirt'in Şeref Günü'ne ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin şiirlerler yazdığını, şiirlerin büyük bölümünü küçük yaşlarda koyun otlatırken veya gurbet ellerde bulunduğu sırada yazdığını sözlerine ekledi.