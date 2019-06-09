U. Dündar, ilginç bir gerekçeyle 'Moderatörlük yapmayacağım' dedi

Uğur Dündar, adayların kendisini tercih etmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve moderatörlük yapmayacağını belirtti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Uğur Dündar, şunları kaydetti:

- Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sn.B.Yıldırım ve Sn.E. İmamoğlu'nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur.

- Halkımızın yıllardır Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir. Her iki adaya da teşekkür ediyorum.

- Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumlulun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur.

- Bunlarla birlikte moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ VAR

Sosyal medyada yapılan değerlendirmelerde Dündar'ın bu kararı kendi başına alamayacağı ifade ediliyor. Dündar, bir gecede binlerce hesabı engellemiş, bu engellemenin manuel olamayacağı, mutlak surette bir ekip organizasyonuyla olabileceği ifade edilmişti. Dündar'ın "moderatörlük yapmayacağım" kararının da, engelleme gibi ortak bir ekip kararıyla alındığı iddia ediliyor.

Uvur beyin moderatörlükten çekilme mevzuna yüklenmeyin. Mavra yapmayın. İnce hesap var. Uvur bey çekilme kararını tek başına vermemiştir. Binlerce hesabı tek başına engelleyemeyeceği gibi. Hedefimiz, odağımız #ProducedByYıldırım https://t.co/g2Z0H4NrP1 Hasan Kaçan (@hetenketenabi) 8 Haziran 2019

Uğur Dündarla

Engellenenler Derneği kursak 10.000 i geçeriz heralde hiçbirşey yazmadan engelledi diyenler had safhada . Vardır bunda da bi iş DeLi DoLu FenerLi (@AydinCevher) 8 Haziran 2019