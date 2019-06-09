ÖSYM, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini açıkladı
ÖSYM Başkanlığı, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini internet sitesine koydu
|09 Haziran 2019 00:40
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ÖSYM, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini, internet sitesine koydu.
buna göre tercihler 9 ila 18 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir bilgilendirme ise yapmadı
Diğer taraftan, atama izni dağılımı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılmadığından, bu tercih döneminde az sayıda kadro yer alabilecek.
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