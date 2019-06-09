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ÖSYM, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini açıkladı

ÖSYM Başkanlığı, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini internet sitesine koydu
 09 Haziran 2019 00:40
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ÖSYM, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini açıkladı

ÖSYM, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini, internet sitesine koydu.

buna göre tercihler 9 ila 18 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir bilgilendirme ise yapmadı

Diğer taraftan, atama izni dağılımı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılmadığından, bu tercih döneminde az sayıda kadro yer alabilecek.
Memurlar.Net - Özel

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