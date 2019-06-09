Atina camisindeki ilk namaz eylülde

Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle ilk kez açıldı. Gavroglu, yapımı tamamlanan ancak henüz bürokratik nedenlerle ibadete açılmayan Atina camisiini ziyaret ederek kentteki Müslüman cemaatinin temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretin ardından konuşan Gavroglu, Bakanlığın sorumluluğunda olacak caminin tamamen Yunan devleti tarafından inşa edildiğini belirterek, "Demokrasi son sözü söyledi ve bu gerçekleşti. Atina en sonunda vatandaşları, göçmenler ve Müslüman ziyaretçileri için bir ibadethaneye sahip oldu" ifadesini kullandı.

BÜROKRATİK ENGELLERİ AŞACAĞIZ

Ülkede yaşayan Müslüman aileler de çocuklarıyla beraber camiyi görmeye geldi

İnanç hakkının eğitim ve sağlık gibi temel bir hak olduğunu vurgulayan Gavroglu, "Faşist ve ırkçılar ülkenin ufkunu daraltmaya, sadece kendilerinin olduğu bir gelecek kurmaya çalıştılar ama hem Mecliste hem de halk arasında hüsrana uğradılar" diye konuştu. Gavroglu, kentteki Müslümanların yaklaşık 12 yıldır açılışı beklediklerine işaret ederek, "Camide ilk namazın eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz" dedi. Müslüman nüfusun bir diğer önemli sorununun mezarlık olduğuna dikkat çeken Gavroglu, "Yunan Kilisesi 10 dönümlük bir alan tahsis etti ancak mahkeme süreci uzadı. Bu meselenin farkındayız ve çözülmesi gerekiyor. Bu da bir öz eleştirimizdir" ifadesini kullandı.

FIRSATI KAÇIRMADILAR

Bakan Gavroglu ve beraberindeki heyet camiyi gezdi.

Gavroglu'nun ziyareti esnasında bazı hükümet yetkililerinin yanı sıra Atina'daki Müslüman cemaatinden temsilciler ve caminin imamı olması beklenen Fas kökenli Yunan vatandaşı Muhammed Zaki de hazır bulundu. Gavroglu camiyi gezerek Zaki ve diğer Müslüman vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ziyareti fırsat bilen bazı Müslümanlar ise camide ilk namazlarını eda etti. Ziyaretin hem Yunan hem uluslararası basın tarafından büyük ilgi görmesi de dikkat çekti. Yunan çevik kuvvet ekipleri ziyaret sırasında güvenlik tedbiri aldı. Caminin dışında ise ellerinde haç tutan birkaç kişilik bir grup protesto gösterisi yaptı.