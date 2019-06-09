1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
 09 Haziran 2019 06:30
Yazdır
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz , Edirne, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzayda da Türkiye var
09 Haziran 2019 08:05		 70 kilometrelik bayram dönüşü kuyruğu
08 Haziran 2019 23:51
Siirtli şairin 64 yıldır tükenmeyen öğretmen sevgisi
08 Haziran 2019 23:31		 'Aybüke ve Necmettin öğretmenler bu ülkede bitmez'
08 Haziran 2019 23:26
Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor
08 Haziran 2019 23:16		 Havada duran ağaç görenleri şaşkına çeviriyor
08 Haziran 2019 23:06
Tokat ile Sivas arasında kebap tartışması
08 Haziran 2019 23:01		 Dünyada bileği bükülemeyen Türk
08 Haziran 2019 22:46
Müzede sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyor
08 Haziran 2019 22:11		 Bayram bitti plajlar turistlere kaldı
08 Haziran 2019 22:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini açıkladı
U. Dündar, ilginç bir gerekçeyle 'Moderatörlük yapmayacağım' dedi
Sözleşmeli öğretmene 3+1 ne oldu?
Öncelik F-35 değil S-400
Hangi fiiler devletin itibar ve güven duygusunu sarsar?
9 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kastamonu'da akraba kavgası kanlı bitti: 4 ölü
Dokuzuncu kattan düşen kadın öldü
Polisten uykusu gelene yatak, acıkana simit
Savunmasız Türkiye isteyenler var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
berat albayrak'ın 2010-11 şampiyonu ts demesi 1
kazım arslan 1
söz kesmek 1
trt spor'un müthiş algı çalışması 1
sakarya'da trafik polisiyle tartışan kadın 3
eylül ve ekim aylarında enflasyon tek haneli olacak 4
Spekülatif kurgu 1
Empoze etmek 3
Kirli beyaz kedi 2
ücretsiz ulaşım 1
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam