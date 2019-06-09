Dündar'ın vazgeçmesine B. Yıldırım'dan ilk yorum

PATRONDAN ÇALIŞANLARINA 'AYAĞA KALKMADIN' DAYAĞI KAMERADA Beşiktaş ' ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler duruma seyirci kaldı.“Beni görünce ayağa kalkacaksınız” diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Ş. çevrede bulunan diğer personellerin gözü önünde çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Bu saldırı sırasında mekanda bulunan güvenlik görevlilerin ve çalışanların bir süre olayı sadece izlemesi ise şaşkınlığa neden oldu. Mekanın içinde başlayan darp, daha sonra mekanın dışına da yansıdı. Gaye A.'nın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre, “bir daha buraya gelirseniz, sizi öldürürüm, ayaklarınızı kırarım” diye tehditler savurarak çalışanları dışarı çıkardı. Daha sonra Enver isimli çalışana tokatlayarak mekanın önünden kovdu. Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye A. patronundan şikayetçi oldu. Akabinde hastaneye götürülen A. darp raporu a