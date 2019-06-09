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Dündar'ın vazgeçmesine B. Yıldırım'dan ilk yorum

Uğur Dündar'ın moderatörlük yapmaktan vazgeçmesi sonrasında Binali Yıldırım açıklama yaptı. Yıldırım "Demokrasi nasıl bir zarar görecek anlamadım" dedi.
 09 Haziran 2019 09:07
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Dündar'ın vazgeçmesine B. Yıldırım'dan ilk yorum

Uğur Dündar dün gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, demokrasinin zarar görmemesi adına, moderatörlük yapmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Sosyal medyadaki yorumlarda, Uğur Dündar'ın birilerinin baskıları sonrasında moderatörlük yapmaktan vazgeçtiği iddia edilmişti.

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu baskıya dikkat çekerek "Demokrasimiz nasıl görür, anlamadım" dedi.

İşte Binali Yıldırım'ın açıklaması

"Uğur Bey'in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım!

O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır."
Memurlar.Net
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