Dündar'ın vazgeçmesine B. Yıldırım'dan ilk yorum
|09 Haziran 2019 09:07
|Yazdır
Uğur Dündar dün gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, demokrasinin zarar görmemesi adına, moderatörlük yapmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.
Sosyal medyadaki yorumlarda, Uğur Dündar'ın birilerinin baskıları sonrasında moderatörlük yapmaktan vazgeçtiği iddia edilmişti.
Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu baskıya dikkat çekerek "Demokrasimiz nasıl görür, anlamadım" dedi.
İşte Binali Yıldırım'ın açıklaması
"Uğur Bey'in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım!
O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır."
Uğur Bey'in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım!Binali Yıldırım (@BY) 8 Haziran 2019
O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na fırça
09 Haziran 2019 09:36
|Öncelik F-35 değil S-400
09 Haziran 2019 07:06
|Atina camisindeki ilk namaz eylülde
09 Haziran 2019 06:40
|Savunmasız Türkiye isteyenler var
09 Haziran 2019 06:10
|U. Dündar, ilginç bir gerekçeyle 'Moderatörlük yapmayacağım' dedi
09 Haziran 2019 00:29
|9 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
09 Haziran 2019 00:03
|Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na VIP tepkisi
08 Haziran 2019 22:36
|Soylu'dan şehit polisin ailesine taziye ziyareti
08 Haziran 2019 22:21
|Akşener: Her sandığın başına bir avukat gidecek
08 Haziran 2019 22:16
|'Türkiye, S-400'den vazgeçerse hiçbir şeyin arkasında duramaz'
08 Haziran 2019 21:46