Bakanlık duyurdu! Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmiştir" denildi.
|09 Haziran 2019 09:00
|Yazdır
Diyarbakır Lice kırsalına 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran'da Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ Türkiye aleyhinde propagandaya devam ediyor
09 Haziran 2019 08:21
|Tunceli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
08 Haziran 2019 22:31
|Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu
08 Haziran 2019 21:21
|Rejim güçleri'nden askerlerimize topçu saldırısı
08 Haziran 2019 20:58
|Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
08 Haziran 2019 18:03
|FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
08 Haziran 2019 16:36
|Mağara'da kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi
08 Haziran 2019 16:05
|'Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı'
08 Haziran 2019 12:12
|Diyarbakır'da bir PKK'lı terörist yakalandı
08 Haziran 2019 11:23
|Bakanlık 'Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı
08 Haziran 2019 10:58