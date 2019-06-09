Almanya'daki gurbetçilere ırkçı mektupla tehdit

Almanya'nın Köln şehrinde Türklerin posta kutularına gamalı haç ve nükleer bomba sembolleri içeren tehdit mektupları bırakıldı. On beş sene evvel ırkçı Nasyonal Sosyalist terör örgütü (NSU) tarafından çivili bombalı saldırıya maruz kalan "Küçük İstanbul" olarak adlandırılan Keup Caddesi çevresindeki evlere bırakılan ırkçı mektuplarda "Sizler de Yahudiler gibisiniz. Müslümanlar, Almanya'yı terk edin. Yakında size yönelik saldırılar başlayacak. Bizden nefret ediyorsunuz, biz bunun farkındayız. Sizleri bombalayıp öldüreceğiz" şeklinde ifadeler yer alıyor. Tehdit mesajlarında örgüt ismi olarak "Almanya Nükleer Silahlar Bölümü" adı geçiyor. Söz konusu oluşumun, aynı isimle Amerika'da da oluşmuş bir Neonazi örgütlenmesi olduğu belirtildi. Olayın duyulması sonrası polisler mektupları topladı. Bu çirkinliğe tepkiler ise peş peşe geldi.

ZAMANLAMASI MANİDAR

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker "Müslüman dostlarımıza karşı bu iğrenç eylemi şiddetle kınıyorum. Keup Caddesi'nde insanların hayatlarını kasteden saldırıların anma günü öncesinde yapıldı. Posta kutularına bırakılan ve bütün Kölnlüler için acı verici olan tehdit mektuplarının içeriği, zamanlaması ve de alaycı üslubu asla kabul edilemez" dedi.

BUNLAR BİZİ KORKUTAMAZ

Keup Caddesi Esnaf Birliği Başkanı Meral Şahin "İnsanları ürkütmek, korkutmak ve sindirmek için yapılan şeyler. Biz bunların gerçeğini de yaşadık o yüzden bunlar bizi korkutmaz" diye konuştu.

VATANDAŞLAR SAKİN OLSUN

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Uyum Meclisleri Birliği Genel Başkanı Tayfun Keltek vatandaşları sakin olmaya çağırdı. Keltek "Akıl sahibi herhangi bir kimsenin savunamayacağı ırkçılıkla alakalı olarak ırkçıların zaman zaman planlı bir şekilde kendilerinden bahsettirmek için çıkardıkları bu hadiseler bizi tedirginliğe sevk etmemeli" ifadelerini kullandı.