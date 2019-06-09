Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na fırça

Star Gazetesinde yer alan habere göre; Ordu-Giresun Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde VIP girişini kullanmak isteyen, içeriye alınmayınca valiye ve polise hakaretler yağdıran İmamoğlu'nu Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'u sert bir dille uyardı. CHP Genel Merkezi'nden izinsiz kendi başına Karadeniz turuna çıkan, burada halk ile girdiği diyaloglarla tepki toplayan İmamoğlu'nun tavırları partide 'kendisini Genel Başkan gibi görüyor' eleştirilerine neden oldu. Partililerin sosyal medya üzerinden de tartıştığı diyaloglara göre İmamoğlu'nun kendi başına hareket etmesi ve VIP rezaletinden sonra Kılıçdaroğlu devreye girdi.

HADDİNİZİ AŞMAYIN

Krize neden olayda ilk faturanın seçim koordinatörlerine kesildiği anlaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu; kurmaylarını, İmamoğlu'nu ve seçim koordinasyonlarını sağlayan ajans yetkililerini de telekonferansa bağlatarak 'acil' kodlu görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun "Sabrımı zorluyorsunuz. Seçim çalışmalarını İstanbul'a kaydırın. Teşkilat Genel Merkezin yetkilerini sorgulamaya başladı. Haddinizi aşmayın. Derdim ne hakaret ne de VIP. Sınırları aştınız. Olmasın bir daha" sözleriyle 'fırça' attığı ileri sürüldü.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

İmamoğlu'nun seçim kampanyasını organize eden ajans yetkililerinden Necati Özkan'ın telekonferans sırasında söze girdiği ve "Başkanım, İmamoğlu'na 36 saat seçim çalışmasını yasakladık. Psikolojisini toparlaması için özel bir seans uyguluyoruz. Bireysel yetişkin terapisi uyguluyoruz. Hocamız psikosomatik rahatsızlıklar tespit etti. Ne yaparsak öfke ve stres yönetimini kontrol altına alamıyoruz" dediği iddia edildi. Bunun üzerine söze tekrar giren Kılıçdaroğlu'nun iyice öfkelenerek "Necati, derdim onun ruh hali değil. Sınırları aşıp Genel Merkez hiyerarşisini yerle bir etti. Tekrarı olmasın diyorum Necati. Gidin İstanbul'da çalışın" dediği ve bunun üzerine görüşmenin sonlandığı CHP'liler arasında konuşuluyor.