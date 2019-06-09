Müzeye çevrilen caminin fotoğrafları

Gezi Parkı'ndaki şiddet olaylarında eylemcilerin bira içip, ayakkabılarıyla girerek saygısızlık yaptığı ve 'üs' olarak kullandığı Bezm-i Alem Valide Sultan (Dolmabahçe) Camii daha önce de CHP zulmüne maruz kalmıştı. 1948'de müzeye çevrilen ve 27 Mayıs darbecileri tarafından karargah olarak kullanılan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde 1967'ya kadar ezan sesi yükselmedi. Star, Müslümanların içini acıtan ve tarihe kara bir leke olarak geçen vahim olayın fotoğraflarına ulaştı. 19 yıl ezan sesine ve müminlere hasret bırakılan Dolmabahçe Camii'nin müze çevrilmesinin ardından dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın buradaki sergiyi gezdiği güne ait fotoğraflar ortaya çıktı.

EZANA HASRET KALDI

CHP'nin tek parti döneminde 1950'ye kadar 513 cami; 327 cami arsası, bin 70 mescit satıldı, türbeler, darüşşifalar, imaretler ve mezarlıklar talan edildi. Sultanahmet ve Bursa Alacahırka camileri de barınak yapıldı. İstanbul Boğazı'nda 'Dolmabahçe Camii' olarak bilinen Bezm-i Alem Valide Sultan Camii 31. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in annesi, Padişah II. Mahmud'un eşi Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından inşa ettirilen, mimarisi neoklasik ve ampir üslubun belirgin özellikleriyle göz dolduran cami de 19 yıl boyunca aynı kaderi yaşadı. Sultan Abdülmecid tarafından yapımı tamamlanan ve 23 Mart 1855 tarihinde ibadete açılan Dolmabahçe Camii'nin 1948-1967 yılları arasında CHP döneminde kapısına kilit vuruldu. 1948'de ibadete kapatılan camii 1961'e kadar müze olarak kullanıldı.

İSMET İNÖNÜ MÜZE YAPTI

Camiinin müze olarak açılışını ise 28 Eylül günü 1948'de İsmet İnönü tarafından yapıldı. 1948-19 61 yılları arasında Hünkar Kasrı ile birlikte 'Deniz Müzesi ve Arşivi Müdürlüğü' olarak kullanılan cami, müzenin Beşiktaş'taki İskele Meydanı'nda Türk Amirali Kapdan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın türbesi karşısında yeni binasına taşınmasıyla hizmete açılabildi. Dolmabahçe Camii, 1966 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmesinin ardından 1967 tarihinde tekrar ibadete açılabildi.

ŞEHİR PLANLAMASI KILIFIYLA İLK DARBE

Yaklaşık 100 yıl boyunca müslümanların ibadet mekanı olan Dolmabahçe Camiinin kaderi 1930'lu yıllarda istanbul'un nazım planının yeniden ele alınması ile değişti. Dolmabahçe Camii'ne ilk darbe 'şehir planlaması' adıyla vuruldu. Fransız mimar Henri Prost'un projesi ile Dolmabahçe-Harbiye arasında Kadırgalar Caddesi açılması kararlaştırıldı. Proje kapsamında Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nin tarihi avlusu ve dış duvarları söküldü. Yıkılan cami avlusu ve duvarların yerine cadde yapıldı.

800 CAMİ KAPATILDI

CHP'nin tek başına iktidar olduğu 1940 1950'li yıllarda çok sayıda cami kapatıldı. CHP'nin tek parti döneminde 1950'ye kadar 513 cami; 327 cami arsası, bin 70 mescit satıldı. Yıkılmayan camiler CHP'li işadamları tarafından satın alınarak işyeri, depo ve imalathane olarak kullanıldı. CHP tarafından kapatılan camilerin bir kısmı Demokrat Parti'nin (DP) iktidara gelmesinin ardından tekrar ibadete açıldı. Adnan Menderes de 1957 Adana mitinginde, CHP'nin 800 camiyi kapattırdığını söylemiş; bu konuşma Yassıada Mahkemesi'ndeidam kararı gerekçeleri arasında sayılmıştı.

Kemal Gümüş