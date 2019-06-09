Benzinciler elektrik satışına hazırlanıyor

2040 yılında 350 milyonun üzerinde elektrikli otomobilin yollarda olacağı öngörülüyor. Özellikle Avrupa'da artan elektrikli araç sayısı akaryakıt şirketlerinin de iştahını kabartıyor. Dünya akaryakıt devleri birbiri ardına istasyonlarında elektrikli araç şarj noktaları kurmaya başlıyor. Almanya'da Shell, benzin istasyonlarında elektrikli şarj istasyonları sunmaya hazırlanıyor. 2019'a kadar, ülke genelinde 50 şarj istasyonu Shell benzin istasyonlarına kurulacak. Enerji şirketi Shell, akaryakıt istasyonlarında bu sayede sunduğu seçenekleri de geliştirmeyi planlıyor. 2017 yılında, Shell Hollandalı şarj noktası sağlayıcısı New Motion'ı satın almıştı. Markanın Almanya genelinde 2 binden fazla akaryakıt istasyonu bulunuyor. Almanya'nın ardından uygulamanın Avrupa'ya yayılması bekleniyor.

ŞİRKET SATIN ALIYORLAR

Almanya'nın en büyük benzin istasyonu işletmecisi olan 2.400 istasyona sahip Aral da elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısını genişletiyor. Shell'den farklı olarak Aral, ilk pilot istasyonlarını ortakları olmadan, kendi başlarına işletiyor. Almanya Bochum'da, 160 kW şarj gücüne sahip iki hızlı şarj istasyonu açan şirket, gerekli durumlarda bunları 320 kW'a yükseltebileceğini açıkladı. Ayrıca iki adet ilave 22 kW şarj noktası da daha az enerjiye ihtiyaç duyan şarj edilebilir hibritler için kullanılıyor. BP de geçtiğimiz yıl İngiltere'de 6500'ün üzerinde şarj istasyonu olan Chargemaster'ı satın aldı. BP, 2021 yılı sonuna kadar toplamda 400 ultra- hızlı şarj istasyonu kurmak için yatırımlarına devam ediyor. Bunlara ek olarak BP, 50'den fazla istasyonunun içerisine 100 şarj noktası daha kuracak.

İstasyonda ödeme yok

İstasyonda aracını şarj eden sürücülerin ödeme yapması da ayrı bir yapılanma gerektiriyor. Almanya'da istasyonlarda ödeme yapılmıyor. Kullanıcılar şarj istasyonunda kaydolabilir ve kredi kartı veya Paypal gibi sistemlerle ödeme yapabilir.

Türkiye'de de başlıyor

Türkiye'de şarj istasyonu kuran akaryakıt firmalarının başındaysa Aytemiz geliyor. Aytemiz'in İstanbul, İzmir ve Aydın'daki 8 istasyonunda 22 araç kapasiteli şarj istasyonları var. Aynı şekilde Total'in İstanbul Arnavutköy'deki bir istasyonunda da şarj noktası bulunuyor. Bunların işletmelerini e-sarj şirketi yapıyor.

600 şarj ünitesi kuruldu

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan da 'akaryakıt istasyonlarına şarj üniteleri kurulsun' çağrısı geldi. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, 600 civarındaki şarj ünitesinin 450'sinin AVM'lerde olduğunu belirterek, "Bu ünitelerin istasyonlar dışında kurulmasına devam edilirse, istasyonlar dışarı itilir" dedi.

Sümer Demirciler