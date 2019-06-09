TESK'ten 'stopaj kaldırılsın' önerisi
|09 Haziran 2019 11:11
|Yazdır
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, stopaj uygulamasına ilişkin, "Verginin vergisi olan stopaj uygulaması kaldırılmalı ya da yüzde 20'den 5'e düşürülmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, yazılı açıklamasında, stopaj vergisinin sorun olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti.
Stopaj vergisinin tamamen kaldırılması ya da yüzde 20'den yüzde 5'e düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Mülk sahibinin ödemesi gereken vergiyi esnafımız ödüyor ve bu da haksız bir düzen oluşturarak esnafımızın kazancından götürüyor. Kira geliri 30 bin TL'yi aşan kira gelirlerinde iş yeri sahipleri beyanname veriyor fakat vergi ödemeyerek vergi iadesi alıyor. Ama esnafımız bunu zarar etse dahi ödemek zorunda. Finansal sorunlar, kiralar, sigorta primi derken birçok kalemde ödemesi olan esnafımızın üzerinden stopaj yükü kaldırılmalı. Bu esnafımıza bir ayrıcalık değil, hakkını teslim etmek demektir. Stopajın ne kadar haksız bir uygulama olduğunu, çiftçiye verilen tarımsal desteklerden bile yüzde 4 oranında stopaj kesilmesinden anlayabiliriz. Yani stopaj ödeyen hiçbir kesim bu durumdan memnun değil."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Varank'tan G20'de 'Boeing' çıkışı
09 Haziran 2019 11:14
|Bakan Pekcan'dan G20'de 'korumacılık' uyarısı
09 Haziran 2019 10:25
|Türk mobilya sektörü ABD'ye ihracatı artırıyor
08 Haziran 2019 23:21
|Arpa ve buğdayda yüksek rekolte çiftçiyi sevindirdi
08 Haziran 2019 23:11
|İşçiydi şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor
08 Haziran 2019 19:47
|'Siyah poşetler plastikler içerisinde en zararlı olanıdır'
08 Haziran 2019 17:48
|Alanında ABD'de açılan ilk Türk şirket
08 Haziran 2019 15:48
|Türkiye'nin ilk 'rüzgar tüneli' tamamlandı
08 Haziran 2019 11:31
|Beş ayda 600 bin istihdam
08 Haziran 2019 08:45
|Ticaret savaşları dengeyi bozuyor
08 Haziran 2019 07:30