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Yozgat'ta otomobil köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Kazada sürücü ve eşi öldü, 4 yaşındaki çocukları yaralandı
 09 Haziran 2019 11:12
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Yozgat'ta otomobil köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

Erzincan'dan Ankara'ya giden Oğuz Asan (33) yönetimindeki 34 FD 9713 plakalı otomobil, Sarayköy yakınlarında Demirci Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak yaklaşık 8 metre yükseklikten dereye düştü.

Sürücü ve eşi Ayşe Asan (30), kaza yerinde hayatını kaybetti, çocukları Zeynep Asan (4) yaralandı.

Yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekibince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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