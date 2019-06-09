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Zabıt katipleri de avukatlık yapsın!

Yargı Reformu Stratejisinde zabıt katiplerinin yükseldiği tek kadro olan yazı işleri müdürlüğü kadrosuna hukuk mezunlarının alınacağının duyurulması üzerine zabıt katiplerinden tepki: 'Zabıt Katiplerinin avukatlık yapması için müracaatımızı yaptık'
 09 Haziran 2019 11:36
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Zabıt katipleri de avukatlık yapsın!

Yargı Reformu Stratejisinde zabıt katiplerinin yükselebildiği tek kadro olan yazı işleri müdürlüğüne hukuk mezunlarının atanacağının duyurulması üzerine zabıt katiplerinin bağlı olduğu sendikalardan tepki geldi.

Adalet Büro Sen konuya ilişkin yapmış olduğu açıklama:

Sayın Cumhurbaşkanımızca sunumu yapılan Yargı Reformu Strateji Belgesi Taslağında, hukuk eğitimi alanların adliyelerde yazı işleri müdürlüğü yapabileceği hususunda açıklama yapılması üzerine, Adalet Sen Genel Başkan Vekili Hasan Hüseyin TAŞCI tarafından, Kamu Yönetimi lisans belgesi ile Mersin Baro Başkanlığı'na avukatlık yapmak üzere müracaatla bulunulmuştur.

Hukukun içinden gelen, içinde yaşayan ve aynı zamanda her gün hukuki eğitimler alan zabit katipleri de avukat olmalıdır.

Sendika yönetimince yapılan açıklamada; "Yargı Reformu Strateji Belgesi Taslağında, hukuk eğitimi alanların yazı işleri müdürlüğüne atanacağını öğrendikten sonra, kamu yönetimi mezunu zabıt katibi olarak Mersin Barosu'na avukatlık için müracaatımızı yaptık. Şayet hukuk eğitimi alanlar, hiçbir liyakat sistemine tabi olmaksızın atama yoluyla hemen yazı işleri müdürü olabiliyorlarsa, bizlerin de çalışmış olduğu süre, deneyim ve almış olduğu eğitim göz önünde bulundurulduğunda avukatlık yapmamızda bir sakınca yoktur. Hukukun içinden gelen, içinde yaşayan ve aynı zamanda her gün hukuki eğitimler alan zabit katipleri de avukat olmalıdır. Bu nedenle bütün meslektaşlarımızı ellerindeki mezuniyet belgesi ile barolara müracaata davet ediyoruz" denilmiştir.
Memurlar.Net
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