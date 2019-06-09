1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hürkuş'tan kazanılan deneyim Gökbey'i daha hızlı gökyüzüne taşıyacak

Türkiye'de üretilen ve uluslararası alanda sertifikalandırılan ilk Türk sivil imalatı olan yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş için yürütülen çalışmalar, sektördeki tüm paydaşlara büyük kazanımlar sağladı- Bu deneyimler ışığında Hürkuş benzeri bir kategorideki sertifikasyon süreci, 8 yıl yerine 3-3,5 yılda tamamlanarak Gökbey göreve hazır hale getirilecek
 09 Haziran 2019 13:23
Yazdır
Hürkuş'tan kazanılan deneyim Gökbey'i daha hızlı gökyüzüne taşıyacak

İlk Türk sivil imalatı olarak yaklaşık 8 yılda uluslararası alanda sertifikalandırılan yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş'tan kazanılan deneyimler, Genel Maksat Helikopteri Gökbey için ihtiyaç duyulan süreyi yarı yarıya azaltacak.

Sivil hava aracının uluslararası hava sahasında uçabilmesi için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları gereği emniyet gereksinimlerini karşılayacak şekilde tip sertifikasına sahip olması gerekiyor.

Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği özgün ve milli hava platformlarının ulusal ve uluslararası alanda yer bulabilmesi için sertifikasyon uçuş test süreçleri büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonunda yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş, yaklaşık 8 yıllık çalışma sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sertifiye edilen ilk uçak ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından sertifiye edilen ilk Türk uçağı oldu. Böylece Hürkuş'un emniyetle uçabilecek standartlara sahip olduğu ortaya konuldu.

Hürkuş, özelinde yürütülen çalışmalarla sertifikasyon uçuş testlerine ilişkin birçok deneyim ve kazanım elde edildi.

Türkiye'de üretilen ve uluslararası alanda sertifikalandırılan ilk Türk sivil imalatı olan Hürkuş Eğitim Uçağı için yürütülen geliştirme ve sertifikasyon uçuş test süreçleri Genel Maksat Helikopteri Gökbey için de yürütülüyor.

Askeri ve sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirilen helikopter, sertifikasyon süreci sonunda personel nakliyesi, pilot eğitimi, arama kurtarma, iç güvenlik, sınır güvenliği, ambulans, VIP taşıma, ormancılık, yangınla mücadele, kıyı ötesi taşıma ve arama kurtarma gibi bir dizi görev icra edilebilecek.

- Takvim büyük ölçüde kısalacak

Hürkuş'un sertifikasyon uçuş testlerinde alınan dersler ve elde edilen kazanımlar, Gökbey'deki gereksinimler ve yapılacak faaliyetlere ışık tutuyor.

Hürkuş deneyimi, Türkiye'de bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlar açısından önemli bir deneyim oldu. Bu süreç tüm paydaşlar açısından bir anlamda okul işlevi gördü.

Bu deneyimler ışığında Hürkuş benzeri bir kategoride sertifikasyon sürecinin 8 yıl yerine 3-3,5 yılda başarıyla sonuçlandırılabileceği belirtiliyor.

Gökbey için önümüzdeki günlerde yoğun sistem, alt sistem ve uçuş testleri gerçekleştirilecek. Havacılık otoriteleri tarafından sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla Gökbey, Türkiye ve yurt dışından askeri ve sivil alandaki görevler için güvenle uçacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Varank'tan G20'de 'Boeing' çıkışı
09 Haziran 2019 11:14		 TESK'ten 'stopaj kaldırılsın' önerisi
09 Haziran 2019 11:11
Bakan Pekcan'dan G20'de 'korumacılık' uyarısı
09 Haziran 2019 10:25		 Türk mobilya sektörü ABD'ye ihracatı artırıyor
08 Haziran 2019 23:21
Arpa ve buğdayda yüksek rekolte çiftçiyi sevindirdi
08 Haziran 2019 23:11		 İşçiydi şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor
08 Haziran 2019 19:47
'Siyah poşetler plastikler içerisinde en zararlı olanıdır'
08 Haziran 2019 17:48		 Alanında ABD'de açılan ilk Türk şirket
08 Haziran 2019 15:48
Türkiye'nin ilk 'rüzgar tüneli' tamamlandı
08 Haziran 2019 11:31		 Beş ayda 600 bin istihdam
08 Haziran 2019 08:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:16 - 4 kişinin ölümüne sebep olan 'makasçı' şehir dışına kaçmış13:59 - Kavga ettiği 5 kişinin üzerine araba sürdü13:51 - Etkisiz hale getirilen terörist iki kişinin öldürülmesi olayının faili çıktı13:23 - Hürkuş'tan kazanılan deneyim Gökbey'i daha hızlı gökyüzüne taşıyacak13:22 - Köpekleri zehirleyenin bulunması için para ödülü koydu13:03 - Soylu'ya 'Akıllı ol' diyen şahsa soruşturma12:58 - 'Terör örgütleriyle iltisaklı, Pontusçularla ilişkili bir adam'12:33 - 'Aday arkadaşımız, Ordu'ya gitti, valiye küfretti'12:19 - Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi11:56 - Bakan açıkladı: 70 vatandaş hayatını kaybetti
11:36 - Zabıt katipleri de avukatlık yapsın!11:18 - 'Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın'11:14 - Bakan Varank'tan G20'de 'Boeing' çıkışı11:13 - Haziran ayında bin 626 FETÖ sanığı hesap verecek11:12 - Yozgat'ta otomobil köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı11:11 - TESK'ten 'stopaj kaldırılsın' önerisi10:45 - Okullarda 'tatil zili' cuma çalacak10:25 - Bakan Pekcan'dan G20'de 'korumacılık' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini açıkladı
'Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın'
U. Dündar, ilginç bir gerekçeyle 'Moderatörlük yapmayacağım' dedi
Dündar'ın vazgeçmesine B. Yıldırım'dan ilk yorum
Sözleşmeli öğretmene 3+1 ne oldu?
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na fırça iddiası
Ünlü oyuncu Haktan Pak hayatını kaybetti
Zabıt katipleri de avukatlık yapsın!
Soylu'dan İmamoğlu'na: PKK seninle sızmaya çalışıyor
Benzinciler elektrik satışına hazırlanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ücretsiz ulaşım 1
Yanlış anlaşılmak 4
eşini aldatan kadın 1
bodrum 4
Empoze etmek 1
söz kesmek 2
eylül ve ekim aylarında enflasyon tek haneli olacak 2
satın alma sahiplen 2
Kağıt helva arası dondurma 2
Gülerek üzülen insan 2
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam