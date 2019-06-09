Antalya'da otomobilin çarptığı savcı yaralandı
|09 Haziran 2019 14:34
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Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı savcı yaralandı.
S.Ö'nün kullandığı 07 YEZ 97 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Antalya Adliyesinde görevli Savcı Aladdin Demir'e (49) çarptı.
Yaralanan savcı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Demir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kazanın ardından kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.
Hastaneye gelerek savcının sağlık durumu hakkında bilgi alan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demir'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Başsavcı İnal, "Kaza alkollü bir sürücünün savcımıza çarpması sonucu meydana geldi. Savcımızın hayati bir tehlikesi yok ama belinde sıkıntı yaşıyor." dedi.
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