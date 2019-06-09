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Şehit astsubay toprağa verildi

Niğde'deki Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya, İzmir'de, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı
 09 Haziran 2019 15:03
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Şehit astsubay toprağa verildi

Niğde'deki Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan 30 yaşındaki Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya İzmir'de toprağa verildi.

Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo personeli Harmankaya için Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Harmankaya'nın annesi Nuran, babası Davut, eşi Gamze Harmankaya, ablası Gizem Erdiballı ve yakınlarının yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko, Murat Bakan, Bedri Serter, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel de katıldı.

Şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre top arabasında taşındı. Bu sırada anne Nuran Harmankaya, oğlunun fotoğrafını öptü.

Şehidin naaşı Kadifekale Hava Şehitliği'nde defnedildi.
Anadolu Ajansı
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