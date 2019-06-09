Sahil Güvenlik ekiplerinin Bayrak hassasiyeti
Bodrum Yassıkaya adasında bulunan Türk Bayrağının gönderde olmadığını gören Sahil Güvenlik ekipleri, Türk Bayrağını tekrar göndere çekti
|09 Haziran 2019 15:29
|Yazdır
Bodrum Yassıkaya adasında bulunan Türk Bayrağının gönderde olmadığını gören Sahil Güvenlik ekipleri, Türk Bayrağını tekrar göndere çekti
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar tarafından yapılan ihbarda, Bodrum Yassıkaya adası üzerinde bulunan Türk Bayrağı direğinde bayrak olmadığı ihbarında bulundular. Bayrağın yere düştüğünü söyleyen vatandaşların ihbarının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri adaya çıktığında Türk Bayrağı'nın ipinin koptuğunu gark etti. Ada üzerindeki direğin ipi değiştirilerek Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı personeli tarafından Türk Bayrağı tekrar göndere çekildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meteorolojiden 4 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı
09 Haziran 2019 16:18
|Makinist, kitap yazdı
09 Haziran 2019 16:14
|Denize düşen genç kadını, asker kurtardı
09 Haziran 2019 15:50
|10 yıl sonra şehit sayıldı
09 Haziran 2019 15:33
|Muğla 9 günde 6 milyon yerli turisti ağırladı
09 Haziran 2019 15:13
|Marmara için yağış uyarısı
09 Haziran 2019 15:06
|Şehit astsubay toprağa verildi
09 Haziran 2019 15:03
|Çocuklar için bir hayal kurdu en zengin 2 Ali 'meleği' oldu
09 Haziran 2019 10:10
|Müzeye çevrilen caminin fotoğrafları
09 Haziran 2019 10:03
|Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem
09 Haziran 2019 09:20