1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmen kazada öldü, eşi ve çocukları yaralandı

Erzurum'un İspir ilçesinde aniden yola çıkan traktöre çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, otomobildeki öğretmen Şeyma Güzel Dilmaç (31) öldü, eşi, çocuğu ve kız kardeşinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
 09 Haziran 2019 15:37
Yazdır
Öğretmen kazada öldü, eşi ve çocukları yaralandı

Erzurum'un İspir ilçesinde aniden yola çıkan traktöre çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, otomobildeki öğretmen Şeyma Güzel Dilmaç (31) öldü, eşi, çocuğu ve kız kardeşinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Dilmaç ailesinin Ramazan Bayramı tatilini memleketleri Rize'de geçirdikten sonra Ağrı'nın Tutak ilçesine dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İspir ilçesine bağlı Madem Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ağrı'nın Tutak İlçe Müftülüğü'nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Muhammet Dilmaç, aniden yola çıkan 25 FC 110 plakalı traktöre çarpmamak için yönetimindeki 53 DT 549 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp taklalar atarak, karşı şeride geçip, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, otomobilden fırlayıp kamyonun altına giren Tutak Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Şeyma Güzel Dilmaç ile eşi sürücü Muhammet Dilmaç, çocukları Ravza Dilmaç, öğretmenin kız kardeşi Büşra Güzel ve İsmail Dilmaç yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şeyma Güzel Dilmaç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobil hurdaya dönerken, kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayı gören vatandaşlar, traktörün aniden yola çıktığını, hızlı olduğunu öne sürdükleri otomobilin aniden yola çıkan traktöre çarpmamak için manevra yaptığını, refüje çarparak takla attığını söyledi. Görgü tanıkları, ani fren sesi sonrası otomobili havada gördüklerini belirtti.

BAYRAM TATİLİNDEN DÖNÜYORLARDI

Memleketleri Rize'de Ramazan Bayramı tatilini geçiren Dilmaç ailesinin görev yaptıkları Ağrı'nın Tutak ilçesine dönmek için yola çıktıkları belirtildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pasaport çıkartılan 'Tombi', İsviçre yolunda
09 Haziran 2019 16:06		 Emekli öğretmen tarihe ışık tutmaya devam ediyor
09 Haziran 2019 15:25
Yaralı kaplumbağayı 'gezgin öğretmen' kurtardı
09 Haziran 2019 15:17		 Öğretmen bayramda eski öğrencilerini sevindirdi
08 Haziran 2019 16:55
Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
08 Haziran 2019 16:51		 Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
07 Haziran 2019 00:08
'Arkeoloji aşkı' emekli öğretmene üniversite okuttu
04 Haziran 2019 20:18		 'Sokakta İngilizce' ile öğreniyorlar
03 Haziran 2019 23:33
Öğretmen, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
03 Haziran 2019 19:36		 Esra Öğretmenden köy çocuklarına bayram hediyesi
03 Haziran 2019 19:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini açıkladı
'Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın'
Dündar'ın vazgeçmesine B. Yıldırım'dan ilk yorum
Sözleşmeli öğretmene 3+1 ne oldu?
U. Dündar, ilginç bir gerekçeyle 'Moderatörlük yapmayacağım' dedi
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na fırça iddiası
Ünlü oyuncu Haktan Pak hayatını kaybetti
Soylu'dan İmamoğlu'na: PKK seninle sızmaya çalışıyor
Zabıt katipleri de avukatlık yapsın!
'Terör örgütleriyle iltisaklı, Pontusçularla ilişkili bir adam'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fikir fakiri 2
Katran sabunu 1
Altın çilek 2
Gülerek üzülen insan 2
ücretsiz ulaşım 1
09.06.2019 anadolu efes vs fenerbahçe maçı 1
teslim olmak 4
Nomofobi 3
mujik 1
bungalov 1
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam