Ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı: 2 yaralı
|09 Haziran 2019 15:41
|Yazdır
Uşak'ta ehliyetsiz ve alkollü sürücünün ekip aracına çarpması sonucu biri polis 2 kişi yaralandı.
İbrahim Y'nin (21) kullandığı 64 BH 548 plakalı otomobil, Aksaray Caddesi ile Şehit Alim Yılmaz Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli Ömer Faruk Erçin yönetimindeki 64 A 4834 plakalı ekip aracına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen polis aracının sürücüsü Erçin ile yanındaki mesai arkadaşı Ali Demir, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralı otomobil sürücüsü ile polis memuru Erçin, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, Erçin'in kolunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.
İbrahim Y'nin 0,84 promil alkollü olduğu, bir süre önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirtildi.
- Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde otomobilin polis aracına çarpması ve çevredekilerin devrilen araçtaki polisleri çıkartması yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|4 kişinin ölümüne sebep olan 'makasçı' şehir dışına kaçmış
09 Haziran 2019 14:16
|Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
09 Haziran 2019 12:19
|Bakan açıkladı: 70 vatandaş hayatını kaybetti
09 Haziran 2019 11:56
|Almanya'daki gurbetçilere ırkçı mektupla tehdit
09 Haziran 2019 09:31
|Bayram tatilinin 8 günlük bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı
09 Haziran 2019 08:31
|Trakya Ormanlarında kaçak avın bilançosu
09 Haziran 2019 08:00
|Kastamonu'da akraba kavgası kanlı bitti: 4 ölü
09 Haziran 2019 07:46
|Üzerine kızgın yağ dökülen çocuk yaralandı
08 Haziran 2019 23:46
|20 yıl sonra aynı acı
08 Haziran 2019 22:56
|İhbar pazarı karıştırdı; polisler zor anlar yaşadı
08 Haziran 2019 22:41