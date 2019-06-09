1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pasaport çıkartılan 'Tombi', İsviçre yolunda

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu'nun bahçesinde yaşarken çocukların yoğun ilgisini fark eden sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşçu tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce sınıfa alınan, bir velinin şikayeti üzerine uzaklaştırılmak istense de İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin izniyle sınıfa alınmasına izin verilen 'Tombi' adlı kedi, İsviçre'ye götürülecek.
 09 Haziran 2019 16:06
Yazdır
Pasaport çıkartılan 'Tombi', İsviçre yolunda

Bayraklı Ticaret Borsası İlkokulu'nun bahçesinde beslenen, çocukların yoğun ilgi gösterdiği 'Tombi' adlı kedi, sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşçu tarafından 1,5 yıl önce sınıfa alındı ve burada yaşamaya başladı.

Hijyen kaygısıyla bir velinin şikayeti üzerine sınıftan çıkarılmak üzereyken, bu duruma üzülen çocuklar sayesinde haberlere konu olan ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin talimatı üzerine sınıfta kalmasına müsaade edilen kedi Tombi, kendisini sahiplenen Özlem Pınar İvaşçu tarafından felsefe doktorası yapacağı İsviçre'nin Zürih kentine götürülecek.

Kendisine hayvan pasaportu çıkartılan Tombi'nin, sağlıklı olup olmadığıyla ilgili kan tahlili sonuçlarının gelmesi bekleniyor.

Bu sürecin bir süre daha uzayabileceğini belirten Özlem Pınar İvaşçu, "Yapmak istediğim şeyi başarmak için maalesef çocuklara veda etmek zorunda kaldık. Şimdi yurt dışına çıkmak için Tombi'nin kan tahlillerinin sonucunu bekliyoruz ki; bunları pasaportuna işletebilelim. Umarım hem onun, hem benim, hem de öğrencilerim için her şeyin en güzeli olur" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmen kazada öldü, eşi ve çocukları yaralandı
09 Haziran 2019 15:37		 Emekli öğretmen tarihe ışık tutmaya devam ediyor
09 Haziran 2019 15:25
Yaralı kaplumbağayı 'gezgin öğretmen' kurtardı
09 Haziran 2019 15:17		 Öğretmen bayramda eski öğrencilerini sevindirdi
08 Haziran 2019 16:55
Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
08 Haziran 2019 16:51		 Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
07 Haziran 2019 00:08
'Arkeoloji aşkı' emekli öğretmene üniversite okuttu
04 Haziran 2019 20:18		 'Sokakta İngilizce' ile öğreniyorlar
03 Haziran 2019 23:33
Öğretmen, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
03 Haziran 2019 19:36		 Esra Öğretmenden köy çocuklarına bayram hediyesi
03 Haziran 2019 19:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini açıkladı
'Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın'
Dündar'ın vazgeçmesine B. Yıldırım'dan ilk yorum
Sözleşmeli öğretmene 3+1 ne oldu?
U. Dündar, ilginç bir gerekçeyle 'Moderatörlük yapmayacağım' dedi
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na fırça iddiası
Ünlü oyuncu Haktan Pak hayatını kaybetti
Soylu'dan İmamoğlu'na: PKK seninle sızmaya çalışıyor
Zabıt katipleri de avukatlık yapsın!
'Terör örgütleriyle iltisaklı, Pontusçularla ilişkili bir adam'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teslim olmak 4
eşini aldatan kadın 1
merih demiral 1
Aramızda uçurumlar 2
let it be 1
Kirli beyaz kedi 2
Nomofobi 3
Bodrum'daki fiyatların cep yakıyor olması 3
söz kesmek 2
bu vali tam bir it 3
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam