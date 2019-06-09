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Okuldan bilgisayarları çalan şüpheli yakalandı

Zeytinburnu'nda bulunan Ahmet Vefik Paşa Ortaokulu'ndan 15 adet tablet bilgisayar ve 6 adet dizüstü bilgisayar çalan şüpheli M.D. yakalandı.
 09 Haziran 2019 16:10
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Okuldan bilgisayarları çalan şüpheli yakalandı

Zeytinburnu'nda bulunan Ahmet Vefik Paşa Ortaokulu'ndan 15 adet tablet bilgisayar ve 6 adet dizüstü bilgisayar çalan şüpheli M.D. yakalandı.

Olay 7 Haziran günü Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Vefikpaşa Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü, okul hizmetlerinde kullanılan 15 adet tablet bilgisayar ve 6 adet dizüstü bilgisayar çalınması ile hırsızlık eylemini gerçekleştiren kişi ya da kişilerin okul sınıf kapılarına ve duvarlarına 40 bin - 50 bin TL zarar verdiğini belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini izledi ve şüphelinin eşkalini belirledi. Polis, yaptığı araştırmada 7 Haziran 2019 günü yakalanan şüpheli M.D.'nin okuldan çalmış olduğu eşyaları sattığı belirledi.

Okuldan alınan tablet ve bilgisayar okul görevlilerine teslim edilirken, şüpheli M.D. Zeytinbunu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan hırsızlık ürünlerini satın alan işyeri sahibi hakkında da adli işlemler uygulandı.

DHA
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