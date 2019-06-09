Makinist, kitap yazdı
|09 Haziran 2019 16:14
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda 8 yıldır makinistlik yapan, son 2 yıldır ise seferden dönen trenlere gar içerisinde manevra hizmeti ile yön veren, evli ve 1 çocuk babası Abdulmecit Akbaş, kitap yazdı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oluktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Akbaş, 'Başarılı Olmanın Şifreleri' adını verdiği kitabını, "Trenlere yön verirken, insanların geleceğine de yön verebilir miyim' düşüncesinden yola çıkarak yazdığını söyledi.
Makinistlerin zor şartlar altında çalıştığını, sosyal hayattan uzak yaşadığını belirten Akbaş, "Makinistlik yaptığı süre içerisinde günde ortalama 250 kilometre yol katediyordum. bu yolculuklar sırasında tuttuğum küçük notlar oluyordu. Biraz da kişisel gelişim konusunda birikimim vardı. Tüm bunları biraraya getirdim. Ortaya bu kitap çıktı" dedi.
Akbaş, "Metodlardan uzak durup, daha çok gündelik yaşamdan yola çıktım. Amacım insanların gelişimine katkı sağlamak" diye konuştu.
Akbaş'ın bir yayınevi tarafından 10 bin adet basılan 133 sayfalık kitabı, 17 liradan kitaçılarda satılmaya başlandı.
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