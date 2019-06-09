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Meteorolojiden 4 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu
 09 Haziran 2019 16:18
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Meteorolojiden 4 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de görülecek, yer yer kuvvetli gök gürültülü olacak sağanak hayatı olumsuz etkileyecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yurdun özellikle kuzey kesimlerinde etkili olan sıcak ve yağışlı havanın, gelecek hafta boyunca etki alanını genişletmesi ve yurdun büyük bölümünde yer yer kuvvetli yağışlar meydana getirmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının da azalarak hafta ortasından itibaren bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
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