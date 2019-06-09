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Doğaya 'fabrika' kurup genç yaşta patron oldu

Yalovalı genç girişimci Ramazan Özdemir, iki kovanla hobi olarak başladığı arıcılığı geçim kaynağına dönüştürerek hem üç yılda kovan sayısını 225'e çıkardı hem de 35 dönümlük alanda yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler için 14 kişi istihdam etti
 09 Haziran 2019 16:26
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Doğaya 'fabrika' kurup genç yaşta patron oldu

Yalovalı genç girişimci Ramazan Özdemir, iki kovanla hobi amaçlı başladığı arıcılığı devlet desteğiyle geçim kaynağına dönüştürdükten sonra üç senede işlerini büyütüp hem kovan sayısını 225'e çıkardı hem de tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirerek kazancını katladı.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Çukurköy'de yaşayan 28 yaşındaki Ramazan Özdemir, bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olduktan sonra tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya karar verdi.

Özdemir, 2008'de iki kovan satın alarak arıcılıkla hobi amaçlı ilgilenmeye başladı. Zamanla kovan sayısını artıran Özdemir, 2016'da "Genç Çiftçi Projesi" desteğiyle 50 kovan daha alıp 100 kovana ulaştı.

Aradan geçen üç yılda kovan sayısını 225'e çıkaran Yalovalı genç, kestane ve ıhlamur balı üretimiyle yetinmeyip üretimi çeşitlendirmek için de 35 dönüm alanda tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirmeye başladı.

Bu iş için 14 kişi istihdam eden genç girişimci Ramazan Özdemir, AA muhabirine, hobi olarak yaptığı işi zevkli bulduğunu ve geliştirmek istediğini söyledi.

Arıcılıkta bal, polen ve propolis gibi değerli ürünler elde ettiğini belirten Özdemir, Genç Çiftçi Projesi'yle işi profesyonel bir hale getirdiğini anlattı.

Özdemir, 150'si bir yerde, 75'i başka bir bölgede olmak üzere 225 kovanı bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gezgincilik de sabit arıcılık da yapıyorum. Flora olarak çok zengin bir yerdeyiz. Amatörce başladığımız bu işte şu anda profesyonelleştik. Arı zehri haricinde bütün ürünleri alabiliyorum. 2016 senesine kadar 45-50 kovan kadar arım vardı. 2016 senesinde Genç Çiftçi Projesi'ni duydum. 50 kovan kadar bir hibe aldım. Ona da takviye ile 225'e kadar kovanı çoğalttım. Proje önümü çok hızlı bir şekilde açmış oldu."

- Bal ve aromatik bitkilerden yılda 1 milyon liralık kazanç bekliyor

Bu yılki bal üretiminden beklentisinin yaklaşık 4,5 ton olduğuna işaret eden Özdemir, balın kilogramının 80-90 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.

Hedefinin bin kovana ulaşmak olduğunu belirten Özdemir, arılara takviye olması için tıbbi ve aromatik bitki işine de girdiğini ve bu sayede aktarlara ürün hazırladığını dile getirdi.

Özdemir, bu iş için yanında 14 kişi istihdam ettiğine ifade ederek, "Aromatik bitki olarak limoni melisa, ada çayı ve hatme, biberiye ile ekinezya ekilecek. Ayrıca görünüş amaçlı lavanta yaptık. Ektiğimiz yerler tam verime gelirse 1 milyon liranın üzerinde kazanç bekliyoruz. Doğaya faydamız var. Ayrıca bunları bitkisel çay olarak da kullanabiliyoruz. Yağları çıkarılabilir. Onun yanı sıra suyu çıkarılabilir. Birçok üründe fayda sağlanıyor." dedi.

Özdemir, hazırlıkların tamamlandığında 130 dönümde tıbbi ve aromatik bitki yetiştireceğini ve kazancının da üçe katlanacağını bildirerek, şöyle konuştu:

"Hedefimiz büyük. Köylüye fidelerini veriyoruz, alma garantisi veriyoruz. Şu anda en büyük hedefimiz köyü kalkındırmak, ülkeye biraz daha katkı yapmak. 1 milyon lirayı 35-40 dönümlük bir yerden bekliyoruz. Söylediğimiz rakamlar en alttan, toptan rakamlar. Dükkanlarda satışı 4-5 kat daha artıyor. 2,5 ton civarında bal alırsak 120 bin lira üzerinde bir rakam bekliyoruz. Bunun yanı sıra 1,5-2 ton da polen alırsak ve propolis eklense 200-250 bin liraya kadar bir rakama çıkar diye tahmin ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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