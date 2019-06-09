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Hatay'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin Azez kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Kurt'un (24), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine ateş düştü.
 09 Haziran 2019 16:34
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Hatay'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin Azez kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Kurt'un (24), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine ateş düştü.

İlçeye bağlı Yeşil Mahalle'de oturan Uzman Çavuş Halil Kurt'un ailesine oğullarının şehitlik haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Aile bireyleri, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Halil Kurt'un, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
DHA
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