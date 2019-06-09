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'Cep'ten en çok 182 arandı

Mobil hatlardan geçen yıl en çok tuşlanan kısa numara, hastane randevusu için aranan 182 oldu- Geçen yıl toplam 82 milyar 830 milyon SMS, 51 milyon 3 bin MMS atıldı
 09 Haziran 2019 16:38
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'Cep'ten en çok 182 arandı

Mobil hatlardan geçen yıl en çok tuşlanan kısa numara, hastane randevusu için aranan 182 oldu.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, 2018 yılında hastane randevu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat, çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları en çok aranan beş kısa numara olarak sıralandı.

Geçen yıl mobil hatlardan, hastane randevusu için aranan 182 kısa numarası en çok tuşlanarak ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, mobil hatlarda, hastane randevusunda ortalama çağrı süresi 3 dakikayı geçti.

- 3 büyük mobil hattan arananlar

Bu dönemlerde TT mobilden aranan kısa numaralarda hastane randevuyu, 112 sıhhi imdat, 186 elektrik arıza, 155 polis imdat, 170 çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları takip etti.

Vodafone'dan aranan kısa numaralarda hastane randevusundan sonra, elektrik arıza, sıhhi imdat, çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi ve polis imdat numaraları yer aldı.

Turkcell de ise söz konusu dönemde hastane randevu ilk sırada yer alırken, bunu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat ve 153 alo zabıta/büyükşehir/belediye numaraları takip etti.

- 82 milyar 830 milyon SMS

Geçen yıl işletmeciler bazında bakıldığında ise TT Mobil, Vodafone ve Turkcell'den toplam 82 milyar 830 milyon SMS atılırken, 51 milyon 3 bin MMS gönderildi.

TT Mobil'in SMS sayısı, geçen yıl dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe göre yüzde 2,6 azalırken, MMS sayısı yüzde 1,3 arttı.

Vodafone'un SMS sayısı yüzde 15,45, MMS sayısı yüzde 17,9 azaldı.

Turkcell'in SMS sayısı söz konusu dönemlerde yüzde 16,1, MMS sayısı yüzde 29,4 azalış gösterdi.

- Sabit şebekeden en fazla trafik Almanya'ya

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde sabit şebekelerden en fazla trafik gönderilen ülkelerde Almanya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi İngiltere, ABD, Afganistan ve Fransa izledi.

Sabit şebekelere en fazla trafik alınan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, Fransa, KKTC ve Avusturya oldu.
Anadolu Ajansı
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