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Uyarılar işe yaradı, çöp yığınları oluşmadı

Bayram tatili boyunca "Sakin Kent" unvanına sahip Muğla'nın Akyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çadır kuranlar ve karavanlarda kalanlar, çöplerini doğaya bırakmadan döndü- Tatilcilerin torbalarda biriktirdiği çöpler belediye ekiplerince toplandı
 09 Haziran 2019 16:50
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Uyarılar işe yaradı, çöp yığınları oluşmadı

Ramazan Bayramı tatilini Muğla'nın "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki doğal alanlarda geçiren vatandaşlar, çevre kirliliğine yol açmadan ayrıldı.

Uzun bayram tatilinde yüz binlerce kişinin akın ettiği Muğla'da otellerde yer bulamayanlar veya doğayla baş başa kalmak isteyenler, Ula ilçesine bağlı "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde ormanlık alanda çadır kurdu veya karavanlarda kaldı.

Deniz kenarındaki kızılçam ağaçlarının gölgesinde tatillerini geçirenler, evlerine geri dönerken doğa cennetini buldukları gibi bıraktı. Tatilciler, bölgede kaldıkları süre boyunca atıklarını çevrede bırakmayarak çöp torbalarında biriktirdi. Torbalar daha sonra belediye ekiplerince toplandı.

Gün boyunca deniz kenarındaki ve ormanlık alandaki çöp torbalarını toplayan belediye görevlileri, Akyaka'yı yeni konuklar için hazır hale getirdi.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, yaptığı açıklamada, çevre temizliği konusunda duyarlı davranan tatilcilere teşekkür etti.

Turistik mahallede geçen yıl özellikle bayramda yaşanan çöp sorununun yeniden gündeme gelmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını anlatan Akyaka, tatilcilerin de bu konuya duyarlı davranarak kendilerine yardımcı olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı
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