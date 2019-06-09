Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
|09 Haziran 2019 16:57
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın düzenlenecek ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Diğer ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,05 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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