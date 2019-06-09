1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soylu'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Ömrünün baharında PKK tarafından gülüşü soldurulan Aybüke Yalçın öğretmenim, ant olsun ki sana bunu yapan alçaklar ve onlara destek olanlarla mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek"
 09 Haziran 2019 16:53
Yazdır
Soylu'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ömrünün baharında PKK tarafından gülüşü soldurulan Aybüke Yalçın öğretmenim, ant olsun ki sana bunu yapan alçaklar ve onlara destek olanlarla mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, paylaşımında "Üzerinden yıllar geçse de yüreğimizin köşesinde dinmeyen acılar vardır. Ömrünün baharında PKK tarafından gülüşü soldurulan Aybüke Yalçın öğretmenim, ant olsun ki sana bunu yapan alçaklar ve onlara destek olanlarla mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Varank'tan G20'de 'Boeing' çıkışı
09 Haziran 2019 11:14		 Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na fırça iddiası
09 Haziran 2019 09:36
Dündar'ın vazgeçmesine B. Yıldırım'dan ilk yorum
09 Haziran 2019 09:07		 Öncelik F-35 değil S-400
09 Haziran 2019 07:06
Atina camisindeki ilk namaz eylülde
09 Haziran 2019 06:40		 Savunmasız Türkiye isteyenler var
09 Haziran 2019 06:10
U. Dündar, ilginç bir gerekçeyle 'Moderatörlük yapmayacağım' dedi
09 Haziran 2019 00:29		 9 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
09 Haziran 2019 00:03
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na VIP tepkisi
08 Haziran 2019 22:36		 Soylu'dan şehit polisin ailesine taziye ziyareti
08 Haziran 2019 22:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:03 - Şehit uzman çavuş Hayta, son yolculuğuna uğurlandı17:58 - Meteorolojiden Ankara ve 4 il için sağanak uyarısı17:54 - Böylesi görülmedi, 13 oy ile 1 yıllığına muhtar seçildi17:50 - Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor17:46 - Borçlular dikkat; iş yeri ruhsatı da haczedilebilecek17:41 - Gito Yaylası sakinleri çöplerden şikayetçi17:36 - Kilo vermek için yılda 13,6 milyar dolar harcıyoruz17:31 - Ankara'da sağanak hayatı felç etti17:26 - Bayram tatilinin acı bilançosu: 83 ölü, 868 yaralı17:21 - 15 yaşındaki Selinay'ın şoke eden ölümü!
17:17 - Şehit Halil Kurt Kilis'ten uğurlandı17:13 - Otomotiv sektörü eleman ihtiyacını bu liseden karşılıyor17:09 - Silahlı saldırıda ölen polis ve annesi defnedildi17:05 - Türk meyve sebzesi 'uçuşa' geçti17:01 - Nohut üreticileri aracılardan şikayetçi16:57 - Hazine yarın iki ihale düzenleyecek16:53 - Soylu'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı16:50 - Uyarılar işe yaradı, çöp yığınları oluşmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini açıkladı
'Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın'
Sözleşmeli öğretmene 3+1 ne oldu?
Dündar'ın vazgeçmesine B. Yıldırım'dan ilk yorum
U. Dündar, ilginç bir gerekçeyle 'Moderatörlük yapmayacağım' dedi
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na fırça iddiası
Ünlü oyuncu Haktan Pak hayatını kaybetti
Zabıt katipleri de avukatlık yapsın!
Soylu'dan İmamoğlu'na: PKK seninle sızmaya çalışıyor
'Terör örgütleriyle iltisaklı, Pontusçularla ilişkili bir adam'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitap kokusu 1
Tutuşmuş beraber 1
Nomofobi 3
Türkiye Fransa maçı 4
bodrum 4
satın alma sahiplen 2
Spekülatif kurgu 1
mujik 1
Kağıt helva arası dondurma 2
ücretsiz ulaşım 1
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam