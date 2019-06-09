Soylu'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
|09 Haziran 2019 16:53
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ömrünün baharında PKK tarafından gülüşü soldurulan Aybüke Yalçın öğretmenim, ant olsun ki sana bunu yapan alçaklar ve onlara destek olanlarla mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.
Soylu, Twitter hesabından, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında "Üzerinden yıllar geçse de yüreğimizin köşesinde dinmeyen acılar vardır. Ömrünün baharında PKK tarafından gülüşü soldurulan Aybüke Yalçın öğretmenim, ant olsun ki sana bunu yapan alçaklar ve onlara destek olanlarla mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Üzerinden yıllar geçse de yüreğimizin köşesinde dinmeyen acılar vardır...Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 9 Haziran 2019
Ömrünün baharında PKK tarafından gülüşü soldurulan #AybükeYalçın Öğretmenim; and olsun ki sana bunu yapan alçaklar ve onlara destek olanlarla mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek pic.twitter.com/R8Iwgb2Ybx
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