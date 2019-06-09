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Nohut üreticileri aracılardan şikayetçi

Türkiye'nin önemli nohut ekim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesindeki üreticiler, aracılar nedeniyle ürünün fiyatının raflarda yükselmesinden rahatsız oluyor
 09 Haziran 2019 17:01
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Nohut üreticileri aracılardan şikayetçi

Türkiye'nin önemli nohut ekim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesindeki üreticiler, aracılar nedeniyle ürünün fiyatının raflarda yükselmesinden dert yanıyor.

Son yıllarda iyi gelir sağlaması nedeniyle Kaman ilçesindeki çiftçiler, nohut ekimine yöneldi. Daha önce arazilerinin büyük bölümünde arpa ve buğday ekilen ilçede, 80 bin dekar alanda nohut ekiliyor.

Nohut hasadına kısa bir süre kala, ürünün kilogram fiyatı 3 lira 30 kuruş olarak açıklandı. Geçen yıl 2 lira 50 kuruş ila 3 lira 10 kuruş arasında ürününü satan üreticiler, fiyatta yüzde 30'un üzerinde bir artış beklerken açıklanan rakamı düşük budu.

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, özellikle son 5-6 yılda nohuda büyük bir yönelim olduğunu belirterek, bu akımın Kırşehir geneline de yayılmaya başladığını söyledi.

İlçede 42 bin dekar alanda buğday, yaklaşık 80 bin dekarda ise nohut ekildiğini vurgulayan Gökalp, verimde de bir olumsuzluk beklemediklerini ifade etti.

Bu yıl iyi nohuda kilogramda 3 lira 30 kuruş, biraz küçük nohuda da 3 lira 5 kuruş fiyat verildiğini anlatan Gökalp, "Beklentilerin çok altında bir fiyat oldu. Arpa ve buğdaya yüzde 30 zam verildi. Açıklanan fiyat yüzde 30 artışın altında oldu." dedi.

Nohudun marketlerde kilogramının ortalama 10 liradan satıldığını dile getiren Gökalp, aracıların bu artışa neden olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Devletimizin bu aracılar konusuna el atması lazım. Aradaki aracılar çok. Her konuda olduğu gibi burada da aracılar var. Nohudu biz geçen sene kilogramı 2,5-3 lira arasında sattık. Marketlerde ortalama 10 lira. Nohutta aracıların en aza indirilmesi için bir çalışma yapılmalıdır. Bunu da devletimiz yapabilir."

Nohut üreticisi Halit Alkan da son yıllarda iyi gelir getirmesi nedeniyle nohudun çiftçilerin gözdesi olduğunu söyledi.

Nohudun alternatif ürün gibi görülürken artık birinci ürün haline geldiğine vurgu yapan Alkan, "Önceleri Kaman'da nohut 8-10 köyde ekilirdi. Şimdi para ettiğinden dolayı Kırıkkale Keskin, Karakeçili sınırları, Ankara'nın Bala sınırlarına hatta Tuz Gölü sınırına kadar nohut alanları genişledi. Kaman'ın bütün köyleri ekiyor. Kırşehir'in birçok yerinde bile artık nohut ekiliyor." diye konuştu.

Girdi fiyatlarının yükselmesine rağmen açıklanan nohut fiyatını düşük bulduklarını bildiren Alkan, aracılar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Nohudu tüccara 2,5-3 lira arasında satıyoruz. Raflara gelince 10 liraya kadar çıkıyor kilosu. Bizden 3 liraya aldıkları nohudu marketlerde 10 liraya satıyorlar. Aracıların ortadan kalkması lazım. Devletimiz direkt çiftçiden alıp tükettirirse hem biz hem de tüketici kazanır. Aradaki aracıların yüzde 100'den fazla karı oluyor."
Anadolu Ajansı
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