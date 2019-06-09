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Türk meyve sebzesi 'uçuşa' geçti

Türkiye'nin 2018 yılı hava kargo ile yaş meyve sebze ihracatı önceki seneye göre yüzde 71 artarak 18 milyon 58 bin dolara yükseldi
 09 Haziran 2019 17:05
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Türk meyve sebzesi 'uçuşa' geçti

Türkiye geçen yıl Turkish Cargo ile 18 milyon 58 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2018'de Türkiye'den 2 milyar 325 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldı.

Yaş meyve ve sebze ihracatçındaki artışta, "özel indirim ve yeni destinasyonlara uçulması" konusunda Türk Hava Yollarının (THY) kargo şirketi Turkish Cargo ile 2017'nin mayıs ayında yapılan anlaşma etkili oldu. Anlaşmanın sağlandığı 2017'de 6 bin 215 ton ürün karşılığında 10 milyon 522 bin dolarlık yaş meyve sebze hava yoluyla taşındı.

Geçen yıl hava kargoyla yapılan 6 bin 691 tonluk yaş meyve sebze ihracatından değer bazında önceki yıla göre yüzde 71'lik artışla 18 milyon 58 bin dolar gelir sağlandı.

Hava yoluyla en fazla meyve sebze ihracatı 3 milyon 202 bin dolarla Hong Kong'a gerçekleşti. Hong Kong'u 2 milyon 229 bin dolar Norveç ve 1 milyon 344 bin dolarla Singapur izledi.

- Hava kargoyla kilogramı 21 dolara mantar ihraç edildi

Hava yoluyla yaş meyve sebze ihracatında ilk sırada 6 milyon 502 bin dolarla kiraz yer aldı. Kiraz ihracatını ise mantar takip etti. Hava yoluyla ihraç edilen kuzu, cüce kız, yer mantarı gibi 201 ton 906 kilogramlık ürün ihracatına karşılık 4 milyon 328 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Böylece mantarın kilogram başına ihracat fiyatı yaklaşık 21 dolar olarak kayıtlara geçti.

Mantarın ardından ise 2 milyon 387 bin dolarla incir geldi.

- Hedef 20 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, bu yıl mevsim şartlarından dolayı yaz meyvelerinin geç olgunlaştığını söyledi.

Sezona kiraz ihracatıyla hızlı başladıklarını ifade eden Uçak, diğer meyvelerin de hasadıyla Türk ihracatına katkı için üretici ve ihracatçılarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Hava kargonun, ürünlerini pazara hızlı sokmak isteyen ihracatçılar için önemli bir fırsat olduğunu aktaran Uçak, "İhracatçımız hava yoluyla ihracata alışıyor. Bu yıl 18 milyonluk rakamı 20 milyon dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Gelecek yıllarda ise yaş meyve sebze ihracatının yüzde 10'unu hava kargo ile yapmak amacındayız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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